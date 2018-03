Derechos humanos, universales y a la escala de León

ana gaitero | león

«Aspiro a que aquellos que contemplen este mural se den cuenta de que la paz hay que ganarla, no una vez para siempre, sino todos los días, recordando el sufrimiento pasado y haciendo realidad lo que los hombres aspiran para el futuro».

Con estas palabras, el pintor leonés, aunque burgalés de naciomiento, José Vela Zanetti, hizo entrega hizo ayer 65 años del mural dedicado a los Derechos Humanos en la sede de la ONU en Nueva York. Fue el 19 de marzo de 1953, cuando aún España no pertenecía a la organización de naciones.

Fue el 10 de diciembre de 1948 cuando Naciones Unidas adoptó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la resolución 217 A de Naciones Unidas (ONU). En aquel entonces, España vivía sumida en la oscura y pobre posguerra, fuera del concierto internacional.

Tras la II Guerra Mundial se reconocían por primera vez derechos a toda la humanidad. Su universalidad, tanto territorial como de personas, dio un salto cualitativo respecto a la declaración de los derechos del hombre de la Revolución Francesa. Por primera vez se incluye a las mujeres.

Eleanor Roosvelt, reconocida activista de los derechos humanos en Estados Uniddos antes de ser conocida como esposa del presidente del New Deal, fue la encargada por el presidente Truman de liderar el reto.

Setenta años después y cuando, con solo cuatro días de diferencia, se cumplen 40 años de la Constitución española, la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de León (ULE) rinde homenaje a esta carta haciendo un balance de su cumplimiento en ámbitos cotidianos, desde los servicios sociales, a la educación, la salud y la comunidad universitaria.

«El Trabajo Social encontró en esta declaración una correspondencia con la filosofía inspiradora de la profesión, incorporándola desde sus inicios como referencia principal de su actuación», añade.

Por esta razón le dedica las jornadas de Humanismo y Trabajo Social y también rinde homenaje a los profesionales en el 50 aniversario de la creación de la asociación que dio lugar al actual colegio de Trabajo Social, dirigido por Estefanía Santos. L Escuela Universitaria de Trabajo Social Nuestra Señora del Camino «desde su marcadavocación social, promueve las XVII Jornadas de Humanismo y Trabajo Social queriendo ofrecer un espacio de reflexión, haciéndose eco del relieve que el tema de los Derechos Humanos y de la erradicación de la pobreza adquieren en nuestro momento histórico», señalan Gregoria Cavero y Margarita Alonso, directoras de las mismas.

La Declaración Universal de Derechos Humanos «es un acuerdo de grandes ideales y grandes pensadores que ponen por escrito lo que se considera que cada ser humano tiene derecho solo por el hecho de ser miembro de la comunidad», resalta Margarita Alonso Sangregorio.

La Declaración, traducida a más de 500 idiomas, expone con «manifiesta claridad la importancia y convicción de defender la equidad, la justicia y la dignidad humanas», apunta Sangregorio.

La Carta por sí sola «no surte efecto» y puede quedarse en un «mero símbolo» si no es impulsada por las constituciones de los diferentes países. Además, cada nación tiene que desarrollar sus propias leyes, de carácter estatal y regional, si existe un poder descentralizado.

España no ingresó en la ONU hasta 1955, siete años después de su creación. Aún no pertenecía a este organismo internacional cuando el 19 de marzo de 1953 el pintor leonés José Vela Zanetti firmó e hizo entrega oficial del mural La ruta de la libertad o La lucha del hombre por la paz (Mankind’s Struggle for Lasting Peace) que realizó durante dos años en la sede de Naciones Unidas con una beca de la Fundación Guggenheim.

«A medida que los países van avanzando en la democracia es cuando se va desarrollando» la Carta Universal, subraya Sangregorio. En las jornadas se pone de relieve que los Derechos Humanos «son las guías del trabajo social» y han inspirado la tarea de la ETS desde su fundación, en 1964.

«Nuestra misión es la promoción de esos derechos humanos a través de una profesión que se ocupa de dar a las personas herramientas para poder defenderlos», explica. Desde el derecho a la vivienda, a la protección de la infancia o los derechos a la educación y la salud. «No tenemos una varita mágica para que se cumplan, pero promocionamos a las personas y las acompañamos para que los vivan», matiza.

La labor del Trabajo Social impregna todos los derechos humanos, empezando por la libertad y la dignidad que se concretan en el primer artículo de la Carta Universal. «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia,deben comportarse fraternalmente los unos con los otros», señala la Carta Universal.

Este derecho se plasma tanto en la capacidad de moverse como en la atención que se presta desde el trabajo social a personas en situación de prostitución. «Aunque no sean víctimas de trata no son libres y desde nuestro ámbito abordamos lo concreto de esa situación, aunque no podamos evitar muchas veces que dejen la prostitución», explica.

La jornada de hoy está dedicada por la mañana a la Expo Social en la que las oenegés presentarán sus actividades. A partir de las 16.30, el Defensor de la Comunidad Universitaria expondrá los avances en los derechos humanos a través de medidas de promoción de la igualdad y erradicación de la discriminación y el acoso en el ámbito universitario. A partir de las 17.10 horas, en una mesa redonda la profesora de Derecho Constitucional, Esther Seijas, hace balance de los derechos humanos en la Carta Magna española en el 40 aniversario de su aprobación.

El derecho a la educación y el derecho a la salud, que se encuentran reconocidos tanto en la Carta de Derechos Humanos como en la Constitución, son objeto de una reflexión específica por parte de la profesora Lourdes Rodríguez y del profesor Javier Pérez-Rivera. Amnistía Internacional expondrá la situación en Nyanmar.