Down, cada vez más profesionales

carmen Tapia | león

El síndrome de Down es un reto más. Familias, asociaciones y administración celebraron juntos ayer en León el Día Internacional del Síndrome de Down con el pensamiento y las políticas puestas en la plena inclusión. El consejero de Educación, Fernando Rey, que ayer cumplió 55 años, optó por León para celebrarlo «con mis niños», un colectivo que reclama más apoyos escolares. «Faltan maestros profesionales de apoyo», de dijo el presidente de Amidown, Jesús María Sánchez. Fernando Rey admitió que «las necesidades son enormes y los apoyos son mejorables» pero pidió confianza en el desarrollo del Plan de Inclusión de la Junta que cuenta con 55 millones de euros de presupuesto y se desplegará en los próximos cuatro años.

Manifiesto reivindicativo, suelta de decenas de globos, música y un mural centraron los actos de clausura de unas jornadas conmemorativas que comenzaron el sábado con el objetivo de visibilizar y concienciar de un síndrome que, según declaraciones del presidente de Dow España a este periódico, Agustín Matía, tendrán cada vez menos personas. «Las pruebas de detección precoz en la sangre hará que se detecten más casos y los padres podrán optar o no a un aborto».

Varios niños y niñas y sus familias de León participan en la campaña nacional con el vídeo titulado Auténticos, que se ha hecho ‘viral’ a través de las redes sociales gracias al relato de normalización.

La madre de Mario, de 17 meses, Elena Pérez, asegura que la pelea de las familias es la inclusión en los centros educativos. «Las personas con síndrome de Down son auténticas. Manuel me ha enseñado a mirar a las personas con discapacidad de otra manera».

En los actos celebrados en Villaquilambre partició Lady Isabel, diseñadora de moda con síndrome de Down. «Para mi hoy es su día especial. Mi novio me hace un regalo y salimos a cenar. Para mi el síndrome de Down es parte de mi persona y como me quiere y me acepto como soy lo vivo con normalidad porque es su realidad y convivo con ella acomodándome a sus limitaciones y a sus oportunidades».

Ayer habló del momento tan especial que esta viviendo al convertirse en una persona conocida «ya que me está dando la oportunidad de viajar cuando demandan mi presencia en distintas ciudades, como Barcelona, La Laguna, en Las Islas Canarias, Tomelloso en Ciudad Real o en Madrid».