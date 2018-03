«Es aberrante que Educación diga que hay medios para la inclusión»

c. tapia | león

Las familias de la asociación Todos Sumamos-Creando Inclusión ón califican de «aberrantes» las declaraciones que la directora general de Innovación y Equidad de Educación, María del Pilar González, hizo ayer a este periódico en las que calificaba de «suficientes» los apoyos del alumnado con necesidades especiales. «Se les llena la boca de la palabra inclusión cuando las familias sabemos y vivimos cada día las dificultades que tienen nuestros niños por la falta de apoyos; cuando estamos viendo casos sangrantes de familias a las que invitan a sus hijos a matricularse en los centros especiales», explican en un comunicado. Pilar González participó el lunes en León en un acto sobre atención a la diversidad organizado en el colegio Maristas Champagnat. La directora general defendió que el II Plan de Inclusión Educativa de la Junta ampliará el número d profesores de pedagogía de apoyo de aquí al 2022.

Las familias demandan más medios. «Alumnos a los que no se realizan adaptaciones curriculares y metodológicas por falta de personal, a los que se recortan horas de apoyos y no se llega a los mínimos estipulados por el dictamen de escolarización, a los que se saca sistemáticamente de sus aulas para realizar las sesiones de apoyo en grupo porque no hay bastante personal», entre otras deficitarias.