Pablo Casado, elegido nuevo presidente del PP

Pablo Casado será el próximo Presidente del Gobierno de España. Mal que nos pese, es juntamente con Ciudadanos, el representante de un partido político español, que defiende los intereses de España como Estado único e infrangmentable. Psoe, en manos de Pedrete, no hay por donde pillarlo, pues asociado a malhechores golpistas, y a asesinos terroristas, no nos da confianza. NO TODO VALE. No es de recibo que el padre de un niño asesinado acepte dialogar con su asesino o violador. NO, NO TODO VALE. No queremos corruptos que roben las arcas del Estado, pero mucho menos que los que siembran el odio y el terror, la exclusión y la limpieza étnica como los independentistas de Cataluña, apoyen a nuestro Primer Ministro del Reino de España. Ni es ético, ni es de civilizados.