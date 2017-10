La CUP amaga con plantar a Puigdemont

CRISTIAN REINO | barcelona

La alianza secesionista que ha guiado el futuro del proceso catalán durante los dos últimos años saltó ayer casi por los aires. La CUP, formación anticapitalista que ha sustentado al Gobierno catalán con sus diez diputados, se sintió «engañada» con el discurso de Carles Puigdemont, y amenazó con dejar el Parlament, una decisión que puede suponer la puntilla para la legislatura. Los anticapitalistas anunciaron que en la próxima ejecutiva del partido debatirán si abandonan la actividad parlamentaria en la Cámara catalana porque no quieren acudir a un hemiciclo que consideran que sigue siendo aútonómico y no independiente. «Tocaba proclamar la república catalana», afirmó la diputada anticapitalista, Anna Gabriel. Los antisistema sostienen que Puigdemont perdió hoy una oportunidad histórica y hablaron en términos de derrota, dando voz a la parte del secesionismo más radical e irreductible que ayer se sintió decepcionada porque Puigdemont no hiciera una declaración formal de independencia, como esperaba la gente congregada a las afueras de la Cámara catalana. «No podemos suspender los efectos de la voluntad de más de dos millones de personas», señaló Gabriel.

La CUP tenía preparado un discurso coral, en el que iban a intervenir sus diez diputados, pero el cambio en el guión de Puigdemont en el último momento obligó a los antisistema a variar el tono y el contenido.

La diputada cupera recriminó al presidente que hasta una hora antes del inicio del pleno los dirigentes de la izquierda radical independentista no habían conocido el alcance de la declaración del mandatario nacionalista. Supieron que Puigdemont no quemaría todas las naves durante el parón forzado antes del inicio del pleno. Y, a tenor de las caras de los miembros de la ejecutiva en los pasillos de la Cámara catalana, lo que habían conocido no era lo que se les había prometido durante estos últimos días, en que los dirigentes anticapitalistas aseguraban que estaban negociando un texto de declaración solemne con sus socios de Junts pel Sí. «No podemos callar ante estos efectos suspensivos de la declaración», aseguró Gabriel. El enfado era mayúsculo entre quienes han mantenido el pulso durante los dos años y quienes han sido capaces de fijar el rumbo del proceso, hasta el punto de que en el arranque de la legislatura impusieron como condición que Artur Mas abandonara el Palau de la Generalitat, como así fue.

Pero aunque ha conseguido imponer su criterio en buena parte de las decisiones clave de la legislarura, como por ejemplo la celebración de un referéndum unilateral o la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica, la formación antisistema llegaba al pleno más decisivo en años de la Cámara catalana con la mosca detrás de la oreja, pues veía que sectores del PDeCAT y también de ERC se mostraban los últimos días con muchas dudas.