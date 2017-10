Los GRS de León enviados a Cataluña: «Estamos abandonados desde que salimos de León, es desesperante»

miguel ángel zamora | león

Los veinte miembros del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil con base en León, que se alojaban hasta anteayer en Calella (Barcelona), donde fueron expulsados del hotel por supuestas presiones de la alcaldesa, lamentaron ayer las condiciones en las que se encuentra el cuartel militar de Arapiles en el que se les ha alojado.

«Nos han metido en un sitio lamentable, a nave corrida, con taquillas de lona, sin duchas ni toallas ni calefacción. Hemos tenido que ir a comprarlas. Las duchas están en otra nave. No tenemos medios ni logística para venir a dormir. Sea la hora que sea, suenan los megáfonos tocando diana, bandera y de todo. Es imposible dormir. Estamos todos con un sentimiento de abandono grandísimo. ¡Que pena tan grande! ¿Que pensarán nuestras familias?».

La Asociación Unificada de Guardias Civiles emitió ayer un comunicado en el que lamenta las circunstancias en las que se encuentra el contingente leonés desplazado a la zona. «No podemos consentir más humillaciones contra nuestros compañeros, que lo único que han hecho es cumplir las órdenes judiciales. Debemos desmontar las mentiras que se están vertiendo contra ellos de desproporción y brutalidad policial. No son héroes quienes no cumplen la ley y villanos quienes tratan de imponerla», dice la nota.

OFERTA ESPONTÁNEA

Vecinos de Lleida se pusieron ayer en contacto con otros quince miembros leoneses para ofrecerles sus domicilios como lugar de alojamiento en el caso en que sean expulsados del hotel en el que pernoctan. La medida se adoptó de forma espontánea por un grupo de vecinos de la ciudad, que comunicaron a los agentes su apoyo por la defensa de los valores que encarna la Benemérita. «Nos han dicho que están con nosotros, que valoran lo que estamos haciendo y que lo único que nos piden es que haya total discreción y que nadie se entere porque tienen miedo a la represalias», explicó a primera hora de la tarde de ayer en conversación telefónica con este periódico uno de los miembros del grupo leonés desplazados a Cataluña.

«De momento no nos han dicho nada de que nos vayamos del hotel, pero ya sabéis cómo están las cosas», aseguró el agente del GRS. «Es muy duro lo que estamos viviendo aquí. Niños en los colegios junto a sus profesores diciendo: ‘¡Iros de aquí, no queremos ni a vuestra bandera ni a vosotros. Sois la fuerza de la represión!’ De dónde sacan esas expresiones que casi no saben lo que significan?».

La expedición leonesa se mantiene fuerte de moral: «Todas estas cosas, lo que hacen es unirnos más. Somos una piña. Pero es muy duro. Yo estoy acostumbrado a estas cosas y volvería a venir una y mil veces. Pero es muy complicado. Tienes que aguantar y aguantar y aguantar... Es tremenda la presión que hay aquí. Pero aguantaremos lo que haga falta, es nuestra obligación», señaló.