Un intercambio de 280 millones entre León y Cataluña y los sectores de agroalimentación, química y logística, afectados por la incertidumbre de una declaración de independencia

maría j. muñiz | león

Los sectores empresariales leoneses relacionados con la agroalimentación, la química y biofarmacia y la logística son, junto con las empresas tecnológicas, los que pueden verse más afectados por un recrudecimiento del conflicto creado por el independentismo catalán, según coinciden las organizaciones empresariales. Pero «si se continúa avanzando en este proceso, no hay sector que no vaya a verse afectado en realidad». Aunque sólo sea por la inseguridad jurídica que se crea, el peor de los enemigos de la actividad empresarial, según señala Javier Vega, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de León. Confianza en la fortaleza de los mecanismos del Estado para reconducir la situación, y también en la propia dinámica de los mercados para mantener las relaciones comerciales, son las recetas que de momento se dan desde las organizaciones empresariales leonesas para hacer frente a una incertidumbre que está provocando un éxodo de empresas desde Cataluña, asegurando sus estructuras con cambios de domicilio social.

Preocupación

De momento las instituciones empresariales leonesas recomiendan a los empresarios locales tranquilidad, y no tomar ninguna decisión que no sea «absolutamente meditada». Se remiten a las décadas de colaboración empresarial mantenidas y confían en el mantenimiento del marco constitucional. «La declaración de independencia sería un desastre total, y no sólo para Cataluña», señalan.

La preocupación generalizada se hace más evidente en aquellas empresas ubicadas en León que mantienen una relación más intensa con proveedores o socios catalanes. O que tienen en esa comunidad uno de sus principales mercados. Es el caso del sector agroalimentario, con una variedad de productos y preparaciones que tiene en las cuatro provincias catalanas buena parte de su actividad dentro del país, mientras intenta incrementar su apuesta por los mercados internacionales.

En el caso del sector de la química, la farmacia y la biotecnología, que ha centrado las principales inversiones internacionales en la provincia en los últimos años y que se suma a la potente industria histórica, el polo científico e investigador catalán es una referencia y la colaboración con los laboratorios allí ubicados una constante.

De hecho buena parte del negocio comercial entre la provincia y Cataluña se centra en estos sectores. Un negocio que en los últimos ejercicios ha movido una media anual de 281 millones de euros. Según los datos del Centro de Predicción Económica, que analiza los flujos de comercio entre las distintas provincias, en los últimos años y a pesar de la crisis las empresas leonesas han exportado bienes a las cuatro provincias catalanas por valor de casi 90 millones de euros.

Mucho más abultado es el negocio de las importaciones desde Cataluña a León, que se cierra en algo más de 192 millones de euros anuales. Es decir, el saldo negativo de la balanza comercial para León es de algo más de 103 millones de euros, la diferencia entre lo que venden las empresas leonesas y lo que compran a las catalanas.

La preocupación por la deriva del proceso independentista y las consecuencias de las decisiones anunciadas para la próxima semana tienen en vilo también al negocio de la logística. Las principales empresas de transporte leonesas tienen Cataluña como buena parte de su actividad, ya sea como origen o como destino de sus mercancías. Y en las empresas allí ubicadas algunos de los principales compradores o proveedores de las compañías a las que prestan servicio en todo el país, incluso en las rutas internacionales.

Las pymes

La preocupación se centra no sólo a las empresas de mayor tamaño, sino también en las pymes y micropymes, que tienen parte de su negocio, compradores o proveedores, en compañías catalanas. «El mercado sigue funcionando, hay que tener confianza. Pero es cierto que la declaración de la independencia sería fatal para las pymes que tengan negocios con Cataluña. El mercado puede seguir funcionando, pero habría barreras fiscales y societarias, aduanas que antes no existían», señala el presidente de la Cámara de Comercio.