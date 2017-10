León se moviliza mañana en La Virgen en apoyo a los GRS y policías destacados en Cataluña

La llamada concentración "pacífica" a la que hace mención la noticia no es tal. No es más que una operación de Podemos con siglas encubiertas y de los golpistas a través de estos para meter presión al gobierno con el cuento del diálogo para ganar tiempo. Ruego a los leoneses de buena fe no acudan a esa llamada. La rendición ante los golpistas no puede ser una opción nunca.