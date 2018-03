Mandiles de quita y pon visten los bustos de la capital

m. carro | ponferrada

Texto La previa del Día Internacional de la Mujer estuvo marcada en Ponferrada por la polémica suscitada por la aparición y posterior retirada de una serie de mandiles con mensajes feministas y de defensa de los derechos de la mujer en algunas de las estatuas más emblemáticas de la ciudad, como los bustos de los Linares Ordás, el de Luis del Olmo, el Barquillero de la plaza del Ayuntamiento, las efigies de obispo Osmundo y Alfonso VI, en la glorieta de Correos; o los niños músicos que acompañan a Esteban de la Puente en el casco viejo. Vestidos con mandiles amanecieron todos ellos, aunque el atuendo les duro escasas horas y ello provocó el descontento y las críticas del Colectivo 8M Bierzo Laciana, que acusaron directamente al Ayuntamiento de la capital berciana de ordenar su retirada. Una afirmación que desmintió el propio concejal de Seguridad, Ricardo Miranda, que negó en rotundo que se hubiera dado orden alguna al personal municipal para deshacerse de los delantales.

«Cuidados compartidos», «La escoba y la fregona para todas las personas», «El reparto de tareas que se estudie en las escuelas» y «Yo me encargo el 8M y todo el año» son algunos de los mensajes que figuraban en esos mandiles blancos colocados durante la noche en diferentes puntos de la ciudad.

Mujeres y adicción

Fue el único sobresalto de una jornada en la que varios colectivos mostraron su respaldo a los actos organizados con motivo del Día de la Mujer, incluidos entre ellos la Asociación de Comercio Urbano Templarium y Proyecto Hombre, que aprovechó para criticar «las graves desventajas sociales» que sufren las mujeres «marcadas por el estigma de la adicción».

«Hoy, Día Internacional de la Mujer, queremos hablar de la mujer con problemas de adicción, madre, pareja, hija…acuciada por la vergüenza y la culpa de no poder responder a lo que ‘se espera de ella’ como madre, como pareja, como hija. Que no cumple con los mandatos de género, no por rebeldía —que también podría, como cualquier mujer— sino por imposibilidad, siendo por ello aún más, si cabe, blanco de juicios y comentarios», explicó ayer el presidente de Proyecto Hombre, Jorge Peña, en un comunicado.

Villafranca del Bierzo y Carracedelo son dos de los ayuntamientos que dieron a conocer también ayer lo que han programado para el día de hoy, cuando también las organizaciones sindicales UGT y CC OO se adelantarán media hora a la concentración prevista en la plaza Lazúrtegui de Ponferrada y harán la suya propia frente a sus respectivas sedes. La lectura de un manifiesto en el Teatro Villafranquino, a las 12.00, vertebra la acción en Villafranca; mientras que en la Casa de la Cultura de Carracedelo se proyectará ‘Rosario’, de Marlén Ríos, un corto finalistas en el Festival de Cine de Ponferrada.