Más de 13.000 voces revolucionan Ponferrada

Revolución. Esta es la palabra que mejor define lo que ayer sucedió en Ponferrada. Más de 13.000 personas se echaron a la calle en la manifestación convocada por el colectivo 8M Bierzo y Laciana con motivo del Día Internacional de la Mujer. Una movilización sin precedentes que recordó a las grandes marchas mineras o a la manifestación que, a principios de los 2000, concentró a miles de personas contra la guerra de Irak. Bercianos y lacianiegos volvieron a unir sus voces, esta vez para defender los derechos de la mujer en todos los estamentos: social, laboral, económico, educativo... Y lo hicieron juntos, sí, porque a los gritos imparables de las mujeres se sumaron también los de muchos hombres que defiende la igualdad.

Precisamente, fue éste un hecho reseñado por una de las portavoces del colectivo organizador. «Sin los hombres esto no se puede construir», dijo Ana Pilar Rodríguez al inicio de una marcha reivindicativa que partió a las 12.00 horas de la plaza de Lazúrtegui y alcanzó la casa consistorial poco antes de las 13.30.

Allí se dio lectura al manifiesto que resumió en unas cuantas palabras los motivos que han llevado a las mujeres a levantar el puño y alzar la voz exigiendo objetivos concretos, como «la superación de la brecha salarial, una educación afectiva y sexual adecuada en los colegios e institutos o un cambio de mentalidad que asuma que los cuidados son compartidos», apuntó Rodríguez. La violencia de género y una rebaja impositiva en los productos de higiene femenina de primera necesidad fueron también algunos de los asuntos subrayados por las manifestantes. «Ni una menos», «De camino a casa quiero ser libre, no valiente», «Nos están matando», «Calladita no estás más guapa», «Lo contrario al feminismo es la ignorancia» y «Somos el grito de aquellas que no tienen voz» fueron algunas de las consignas gritadas y escritas por las miles de mujeres que ayer fueron las protagonistas en las calles de la capital berciana y que mostraron con una fuerza innegable y ya imparable que si ellas paran, para el mundo; por en una sociedad «patriarcal» son las mujeres en verdadero motor.

El espíritu del 8M no sólo se notó en el recorrido de la marcha de protesta. El ambiente en la ciudad entera estaba enrarecido, algo cambió ayer, varios comercios echaron el cierre y otros no dudaron en interrumpir su actividad al paso de los manifestantes.

Mujeres con lazos morados atados al pelo, con labios pintados del mismo color, con pancartas y banderas de mensaje feminista, con el puño levantando y la garganta irritada por hacer oír su voz. Mujeres de todas las edades, tallas y condiciones. Mujeres a pie de calle y mujeres aplaudiendo desde los balcones. Mujeres sin delantales. Mujeres con ganas de romper las reglas. Mujeres guerreras.