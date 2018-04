Políticos, empresarios y sindicatos creen que Rajoy ha llevado a León «a la ruina»

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

La “presentación” de los PPGGE´2018, no supone novedad alguna, en Sa Za Le, sobre anteriores propuestas, tanto del PP como del PSOE. Las autollamadas críticas de la oposición (¡muy leal oposición!), de los empresarios y de los sindicatos, se ven lógicas, dentro de la ilogicidad, de estar mudos en la reclamación de la Comunidad Autónoma Región Reino Leonés, que es la nuestra y de los nuestros (de todos los de aquí, en las tres provincias leonesas). Aquí, en la cuarenta y una Comarcas naturales de las tres provincias leonesas, la verdadera ruina es no haber plicado a la Constituciional Región Reino Leonés el artículo 2 de la Constitución Española ( del 6-12-1978, y muy votada por los ciudadanos españoles que somos regionales leoneses) El tándem binomial societario del PP CC´s, no marca, por ninguna parte ( ni está, ni se le espera), la propuesta de un “PLAN OESTE II”, que por directa intervención del GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA (y con total asunción por la CORONA DE ESPAÑA , el CONSEJO DE ESTADO y REALES ACADEMIAS), vertebre la obligada, necesaria y urgente recuperación integral de todo el OESTE ESPAÑOL. Francisco Iglesias Carreño Presidente PREPAL @PREPALSZL prepalszl@gmail.com VALORIO 05-04-2018