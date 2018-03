Los pueblos se mueren más sin las mujeres

ana gaitero | león

Sin mujeres no hay pueblos y sin servicios no hay mujeres. Aquel dicho de que cuando se cierra una escuela se cierra un pueblo, se ha convertido en realidad. La falta de población infantil lleva al cierre de las escuelas y la lejanía de los servicios y de oportunidades laborales lleva a las mujeres a alejarse de los pueblos.

La alarma ante la decadencia demográfica de León se lleva tocando desde diferentes ámbitos en las últimas décadas, y ha venido a pulsarla con más intensidad el último informe realizado por una treintena de especialistas en la provincia de León, aunque el Diagnóstico de la Provincia de León no se detiene apenas en el análisis de esta variable.

Sí lo han hecho otros investigadores, como Margarita Rico y Jesús María Gómez García: «El permanente y acelerado proceso de despoblamiento que sufren un gran número de pueblos de Castilla y León, motivado fundamentalmente por el continuo trasvase de mano de obra desde las actividades agrícolas hacia el sector industrial y hacia el sector servicios de las áreas urbanas, está propiciando una progresiva decadencia demográfica y económica de las zonas rurales», señalan.

Para matizar que «a esta situación ha contribuido de forma decisiva la mujer rural, ya que ha sido uno de los colectivos que más rápidamente se ha visto afectado por el proceso de éxodo rural, sobre todo, en el caso de las mujeres más jóvenes y preparadas».

Estas afirmaciones forman parte de un trabajo que profundiza en la situación demográfica en la que se encuentran los pueblos de Castilla y León atendiendo al criterio de ruralidad, realizando un análisis diferenciado por razón de sexo. La gran problemática que existe en el medio rural sa en cuanto a su migración selectiva, su decrecimiento vegetativo y su masculinización, «lo que está provocando la despoblación de los pequeños núcleos rurales».

Ganaderas en Red, colectivo que ha emergido en el último como un aldabonazo a la vida en el mundo rural y la defensa de la ganadería extensiva hace hincapié en este problema. Actualmente, una tercera parte de la población leonesa vive aún en núcleos de menos de diez mil habitantes.

La esperanza de vida de las mujeres, que alcanza los 86 años en las mujeres en León, es uno de los factores que feminiza por un lado la población dependiente, mientras que por otro lo perpetúan los roles de género al ser las propias mujeres, hijas o profesionales, mayoritariamente, las que asumen los cuidados.

Las integrantes de Ganaderas en Red lo tienen muy difícil para hacer huelga el 8-M: «Estamos en plena paridera», asegura Violeta Alegre. Esto significa que no podrán cruzarse de brazos mientras la vaca o la oveja se ponen de parto, porque es su medio de vida, que lo desempeñan al 50% con sus maridos o compañeros, a mayores de las tareas domésticas, las cuentas y el papeleo que exige hoy en día trabajar en el campo.

Pero no se han olvidado de las mujeres que cada día luchan por la igualdad y ayer mismo colgaron un nuevo video para rendir homenaje al día a día de estas heroinas del campo y de la tierra. En sus oficios no sólo está un saber muy antiguo, sino el sustento de la humanidad. Del campo, aunque no se recuerde a menudo, viene la comida.