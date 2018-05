Las reivindicaciones sindicales se reparten por igual entre el feminismo y los salarios

A. CALVO | M. A. ZAMORA | LEÓN

La capital leonesa acogió este 1 de mayo dos manifestaciones. La convocada por UGT y CCOO, que como es habitual partió de la sede de ambos sindicatos al mediodía para concluir en la plaza Mayor, y USO, que eligió la ciudad para celebrar la convocatoria de la confederal, congregando en León a ocho unidades territoriales, y que partió de la sede de la Junta para concluir en la plaza de Toros. En total, más de cuatro mil personas recorrieron la ciudad en dos actos festivos y reivindicativos que congregaron a igual cantidad de participantes.

Desde Gran Vía de San Marcos arrancó a mediodía la cita conjunta de UGT y CC OO. La marcha se desarrolló rápida y cargada de slogans. «¡Mariano, Mariano! Con tanta tijera en vez de presidente, pareces peluquera» o «No quiero zapatos ni techo de cristal» fueron algunos de los más originales, al margen de los habituales de estas citas.

Ya en la plaza Mayor, Enrique del Reguero, secretario provincial de UGT, tomó la palabra: «Nos manifestamos porque este gobierno mentiroso y corrupto nos obliga a hacer rugir la palabra». Pidió que no haya «ningún salario por debajo de mil euros» y lamentó las políticas neoliberales «que no nos dejan llegar a acuerdos. Hay que aumentar las plantillas públicas como la de Hacienda. Exigimos al Gobierno que no pacte con nacionalistas ni con los naranjas (en referencia a Ciudadanos) que, como dice Wyoming, mejor serían negros».

«No podemos vivir en un país en el que raperos y tuiteros no tienen libertad de expresión», dijo. También criticó la situación de la «Región Leonesa, en coma por culpa de un gobierno injusto y solidario. Somos 5.000 menos que hace un año y 50.000 menos en 22 años. El 35% de los leoneses tiene más de 65 años y estamos entre las peores tasas de actividad de España. A este ritmo no habrá paro porque no quedará nadie, solo quedará la Cuna del Parlamentarismo y la Capital Española de la Gastronomía».

POR EL CARBÓN

En el año 2030 «subirá consumo carbón un 40% y el cierre de las minas nos va a llevar a depender más del exterior. Hacemos un llamamiento a los políticos provinciales para que no haya trasvase de remolacha de León a Valladolid, y que Antibióticos se quedé en León. Hay que sacudirse la resignación de la Región Leonesa y exigir Torneros y generar ilusión».

Xosepe Vega (CC OO), lamentó que en 2018 baje de 200 a 80 millones la partida para violencia machista. «Cinco vomitivos gorilas representan lo que no debe de ser un hombre», dijo sobre La Manada. «Tres personas del tribunal han sentenciado lo contrario de lo que pensamos la mayoría. Nos han dicho que una chica indefensa no puede ser intimidada. Si las cosas fueran como es debido, los machotes se atarían por precaución los puños con los huevos. Es tiempo de ganar». El 74% del empleo temporal es femenino. El problema es que desprecian a mayoría. Se les obliga a aceptar su destino de mayoría marginada. En 2017 los empresarios ganaron 36.0000 millones de euros más que antes de la crisis».

El ritmo de la batucada y de la charanga marcó el ritmo de la manifestación convocada por USO en León, que salió media hora antes que la convocada por los sindicatos mayoritarios. Desde la explanada de la Junta, los más de dos mil participantes enfilaron Suero de Quiñones para, por el centro de la ciudad, llegar a la plaza de Toros por la calle de la Corredera. ‘Los salarios, la deuda pendiente. Empleo de calidad y blindaje de las pensiones para un futuro digno’ era el lema que encabezaba la manifestación, en la que sólo se oían música, pitidos y algún que otro petardazo, que demostraba la presencia de los mineros en la marcha festiva.

Los pequeños de 5 y 6 años, Marcos y Markel, llegados de Burgos, corrieron por las calles de León acompañando a la marcha, a sabiendas de que su presencia era para reclamar «que el trabajo sea mejor y que nos den más dinero». Así, refrendaron uno de los puntos reivindicativos de USO que uso llevaba en su manifestación, como defendió el dirigente nacional de la organización sindical, Joaquín Pérez, mientras reclamaba una reforma laboral que rompa con la temporalidad y los empleos precarios, porque «sólo con un trabajo digno, estable y con derechos se puede construir un futuro».

USO se reivindicó ayer como una alternativa al «bisindicalismo» y se presentó como un sindicato «honesto, independiente, plural y democrático, que pelea por colocar a las personas en el centro de las políticas sociales». Pérez criticó a UGT y CCOO que «negocian con el gobierno a puerta cerrada y son incapaces de pactar un incremento salarial».

El «blindaje» de la constitución para que ningún Gobierno futuro pueda tocar las pensiones, fue otro de los reclamos de la jornada festiva de USO, que concluyó con un mitin frente a la plaza de Toros. Después, los más de dos mil asistentes accedieron al coso mediante las pulseras identificativas para disfrutar de una comida de confraternización una serie de actividades festivas.

El sindicato quiso expresar su apoyo a los 200 trabajadores de la compañía Astur Leonesa, inmersa en un proceso concursal y pendiente de si el juez decide o no su liquidación. «Obras son amores y de malos políticos y malos empresarios siempre hemos estado desbordados. Al final nos hemos quedado solos», dijo el secretario Marco Antonio Martínez, sobre la lucha del sindicato en el sector minero. «Estamos volcados hasta la médula», añadió ante de reclamar «soluciones para esta tierra minera que debería seguir siéndolo por mucho tiempo y una reindustrialización potente, porque si no acabaremos siendo la cola de España».