La Señora ya aguarda su momento

Cuando Manolín terminó de ‘ateclar’ el manto a la Virgen, la tradición se había vuelto a cumplir. Eso al menos de cara a los focos y las cómplices miradas de los allí presentes. Pero lo cierto es que una vez las puertas del Mercado quedaron selladas, quien tuvo la última palabra fue Enrique, el tantos años sacristán, el eterno niño enamorado de su imagen, el mozo que durante décadas no volvió a colarse bajo ningún brazo. Él es el encargado de darle el visto bueno a la Morenica antes de pasearse hoy —lluvias al margen— al menos hasta las Carbajalas.

Pero el antes de esta primera procesión se fragua lentamente entre bambalinas, a caballo entre la casa parroquial, el almacén donde reposan las andas y la iglesia del Mercado. ‘Jueves frenético’ lo apodan los encargados de que todo esté listo. La gran mayoría, por no decir todos, son parte de la columna vertebral de mozos que hoy pasearán a la Señora por el viejo Reino. El ‘pana’ y su hermano Alberto tenían listo el trono desde hace días para que a última hora de ayer, con la novena ya vencida, unos cuantos voluntarios lo trasladasen hasta el templo. El ritual que durante tantos años contempló casi sin pestañear don Enrique, es cosa ahora de Manuel Fláker. En un segundo plano y aprendiendo las costumbres típicas del día antes, el sacerdote deja que los más veteranos hagan y deshagan sin perder, eso sí, la compostura.

El momento de mayor tensión volvió a ser un año más el traslado de la Virgen desde ‘sus aposentos’ al trono. Muchos son los llamados y pocos los elegidos para tal privilegio. Julio Cayón suele ser quien dirige los primeros momentos escoltado por otros ilustres como Milín, Quique García o Ricardo, entre otros. Maxi trata de templar los ánimos —y algunas vanidades— y no faltan quienes recuerdan que a la imagen se la mira pero apenas se la toca y menos, en el brazo.

Una vez que la talla asoma por la puerta de la sacristía —sin duda el segundo momento más tenso de esta particular procesión— el bullicio previo de aquellos que no pierden ripio se torna riguroso silencio hasta que por fin su Virgen del Mercado se pose junto a la escalera de madera prevista al lado del trono. Llega así la tercera ‘penitencia’. Escalón a escalón, la imagen asciende a las alturas sin prisa, pero tampoco con excesiva calma. Cualquier error puede echar por tierra toda la cautela previa. Luego, ya con la Señora en la base, regresan los murmullos y el sudor —que hasta hacía escasos segundos no atrevía a asomarse entre los mozos encargados del traslado— brota ahora milagrosamente sin descanso. Tras atornillar debidamente la imagen al Paso, toca acicalarlo con los faroles, almohadillas, luces internas y flores. El manto, las joyas y la corona se dejan para el final. Es el turno de Manolín.