La UE cierra filas con España

A. Lorente | Bruselas

Más que un mensaje, fue una advertencia contundente. El presidente del Consejo Europeo, un hasta ahora ‘mudo’ Donald Tusk en lo referido a la grave crisis catalana, fue el encargado de ponerle voz. «Señor Carles Puigdemont, hace unos días pedía al primer ministro Rajoy que busque una solución al problema sin el uso de la fuerza, que busque el diálogo porque la fuerza de los argumentos siempre es mejor que el argumento de la fuerza. Hoy, le pido a usted que respete en sus intenciones el orden constitucional y no anuncie una decisión que haga el diálogo imposible». Bruselas, el club de clubes, decidió dar un puñetazo encima de la mesa a sólo tres horas del inicio del pleno del Parlament. Habló la UE. Gritó. ‘Así no, señor Puigdemont’, advirtió Tusk. Así, no.

Al final sí hubo DUI (Declaración Unilateral de Independencia) pero quedó en suspenso. ¿Y qué significa esto? ¿Qué piensa la Unión Europea y las grandes capitales del club? Anoche, tanto el Consejo como la Comisión eludieron valorar oficialmente el mensaje de Puigdemont. Hoy, de nuevo, volverá a estar encima de la mesa del Colegio de Comisarios que tendrá lugar a primera hora de la mañana. Según distintas fuentes comunitarias, la opción más factible es que se vuelva a emitir un breve comunicado que detalle la opinión del Ejecutivo, tal y como ocurrió el 2-O. Eso sí, todo depende las decisiones que adopte el Gobierno de Mariano Rajoy porque Madrid fue, es y será el que marque el tono y el sentido de la respuesta de la UE, como se ha podido comprobar en las últimas semanas. Tanto Bruselas como el eje Berlín-París-Roma siguen cerrando filas en torno a Rajoy repitiendo de forma machacona su opinión sobre Cataluña. A saber: el referéndum fue ilegal; respeto a la Constitución y al Estado de Derecho; diálogo dentro de la ley; no a la violencia y máxima confianza en el «liderazgo de Mariano Rajoy».