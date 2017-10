El viajero leonés se lo piensa ahora antes de ir a Cataluña

Temor por la situación de inestabilidad y enfrentamiento o rechazo al proceso independentista. O una mezcla de las dos cosas, en la mayoría de los casos. Lo cierto es que en los últimos meses los viajeros leoneses que buscan un destino nacional optaban cada vez en menor medida por las localidades catalanas, pero en estos últimos días el desplome de demanda viajera a Cataluña ha sido «brutal», según algunas de las principales agencias de viaje leonesas. Hasta el punto de tener que haber anulado algunos viajeros organizados que estaban programados.

El rechazo a viajar a Cataluña es especialmente patente en las personas de la tercera edad, y los viajes del Imserso, que tradicionalmente tenían buena parte de sus destinos en las costas catalanas, prácticamente no se demandan ya. Los jubilados leoneses prefieren cualquier otro destino. Desde las agencias señalan que los viajeros «lo que no quieren son líos», y recuerdan que incluso algunas compañías aéreas internacionales están recomendando no viajar en estas fechas a esa zona. «Aunque no son sólo los mayores, en conjunto los viajeros tienen ahora a Cataluña fuera de sus destinos».

Más de 90.000 clientes

En sentido contrario, aunque el mercado catalán no es uno de los grandes emisores de turistas hacia la provincia sí supone un volumen importante de negocio para el sector local. Sólo en los hoteles de la provincia se alojaron el año pasado 79.370 catalanes, según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera. A ellos hay que sumar los que se alojan en los establecimientos de turismo rural, para los que el mercado catalán es el cuarto en mayor número de clientes entre los viajeros nacionales, según Aletur.

En total el año pasado alrededor de 91.000 turistas catalanes se alojaron en los establecimentos de la provincia. No es un viajero de fin de semana, suelen llegar en puentes y pasar varios días.