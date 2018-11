«A la Encina le falta abrir el museo del arte del Bierzo»

Es una de las voces más representativas del Bierzo, y no sólo religiosa. Ve las cosas difíciles y anuncia que acudirá el día 16 de diciembre a la manifestación por el futuro de la comarca. Para la Basílica, pide que se apoye el museo de arte religioso y la finalización de la escalera a la torre para abrir una vista a la comarca desde lo más alto de la ciudad.

Un momento de dificultad para un Bierzo «mortecino»

«Es un momento de dificultad, no sólo en la Fe; yo diría también en las formas. He visto tiempos mejores por mantener el Bierzo en pie: la industria, la minería... Ahora lo veo mortecino. Ojalá cambie».

«El objetivo del Hogar del Transeúnte, salir de la rueda»

«Cáritas y el Hogar del Transeúnte hacen lo que tiene que hacer. No pueden cerrar las puertas a una persona que está en la calle, pero no hay que quedarse ahí. He pensado hasta hacer una empresa en el monte para ayudar a esas personas, y poner una ganadería extensiva. Y para no ser explotados, a medias, como accionistas. Para ver cómo se puede salir de esa rueda de tener que ir al Hogar del Traseúnte todos los días».

Recuerdos de los curas mineros del Bierzo

«Hay sacerdotes que estuvieron en las cuencas y sufrieron con los mineros. Quiero recordar a Máximo, sus artículos a veces contestados. Mucho antes en Toreno, en Matarrosa... También en alguna carta pastoral del obispo, y del anterior».

«Los laicos cobrarán más poder en la Iglesia»

«La Iglesia muta, cambia, funcionará con menos sacerdotes. Será una Iglesia donde los laicos cobrarán más poder. Ahora parece que es el cura, y punto. Será una Iglesia no tan generalista. Pero no morirá».

Muchos ‘Caminos’ y el nuevo «turigrino»

«No estoy mosqueado. Pero es raro tanto Camino. Para todos hay; el problema es que la concepción del peregrino está cambiando. Antes algún sacrificio había que hacer. El Camino se hacía por algo. Hoy, las cosas han cambiado. Hoy hay mucho turigrino. No estoy en contra de todo lo que está surgiendo alrededor, de los hosteles... Me imagino que el problema lo tienen los hoteles. Todo es fácil ahora, la carga la lleva Correos. No pesa nada la vida. Es otra cosa. La religiosidad está cambiando. En la Cruz de Ferro se llevan hasta las piedras de recuerdo. Surgen Caminos, el de Portugal, el de Invierno... que es verdad que son Camino».

«El Camino ha traído desarrollo y eso es bueno»

«Había que establecer unos mínimos en el Camino, pero debe ser alguien fuera de la Iglesia. Debe ser alguien del Consejo Jacobeo, alcaldes, la Junta... El Camino ha traído desarrollo, y eso es bueno».

Concluir las escaleras y abrir el museo de la Encina

«La escalera vamos restaurándola poco a poco con el dinero que conseguimos. No me atrevo a poner un plazo para acabar. Será muy bonito porque hay estancias que merece la pena musealizarlas; es la torre más alta que tiene Ponferrada. A la basílica le falta otro museo, que ya está construido, que son las antiguas sacristías, que debería ser el museo de arte del Bierzo. Yo estoy esperando a quien se quede en las próximas elecciones para hablarle de este tema».

«La Cruz de Peñalba debería de estar en el Bierzo»

«Por mí, encantado de tener la Cruz de Peñalba. No entro en si es justo a injusto, pero es muy importante. Es un símbolo que es del Bierzo, que salió del Bierzo. Las leyes de los museos son posteriores. Cuando se hizo esa ley no había un museo en el Bierzo. Debe pesar más el simbolismo de toda una tierra. Aquí hubo comunidades cristianas muy pronto».