Una acalorada discusión en el pleno sobre el nombre de unas piscinas acaba con la expulsión de Tarsicio Carballo

El portavoz del Partido Regionalista del Bierzo, Tarsicio Carballo, ha sido expulsado esta mañana del Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada tras una acalorada discusión con la alcaldesa, que le apercibió hasta tres veces por faltarle al respeto. Y todo, porque en el orden del día las piscinas municipales 'Ángel Pestaña' venían con el error de denominación de 'Ángel Barja'.

En su intervención, Tarsicio Carballo se quejó de que se quitaba “una calle a un berciano para dársela a un leonés”, lo que motivó la intervención de Gloria Fernández Merayo para aclararle que se trataba de un error, como había constatado la secretaria. “¿Usted de qué va?”, le desafío el bercianista y ahí empezó todo. “Modere su lenguaje”, le reclamó la primer edil... En medio del fragor del tenso debate, Carballo animó al resto de grupos a irse, “menos estos dos correveidiles que tiene”, en referencia a los concejales de Coalición por el Bierzo, que optaron por abandonar la sala.

Aunque Tarsicio Carballo llegó a decir “que se trataba de una broma”, la discusión no bajó de tono hasta que, después de consultar Merayo a la secretaria, esta vez sobre qué debía hacer después del tercer apercibimiento, la cosa fue incluso a más. Tras una nueva intervención de Carballo -- “Si está nerviosa, no lo pague con los demás”--, el concejal fue expulsado de la sala, algo que no se recordaba en el Ayuntamiento de Ponferrada.

¿Por qué?, preguntó el edil del PRB. “Por faltar al respeto a esta institución”, insistió en su respuesta la alcaldesa.

Secuencia de la expulsión de Tarsicio Carballo del Pleno de Ponferrada. L. DE LA MATA

Sigue la bronca en el Pleno de Ponferrada: puedes verlo en el minuto 10:23