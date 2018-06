Entre la acusación de «socializar la culpa» del PSOE y el silencio de USE

El debate no estuvo exento de momentos intensos, episodios de fuego amigo y cierta tensión por la ambigüedad que, sólo al final, aclaró la alcaldesa con su intervención.

Fue Tarsicio Carballo quien abrió la sesión con el símil de que ahora se acelera todo «porque aprieta el zapato» y el anuncio de que, en su opinión, se debería municipalizar la limpieza en la ciudad «porque está muy sucia».

Ponferrada en Común recogió el testigo con una pregunta: «No sé para qué estamos aquí». Y una frase final como resumen de una intervención en la que Miguel Ángel Fernández dejó clara también su posición a favor de lo público: «Esto es absolutamente kafkiano», sentenció.

Pedro Muñoz, por Coalición por el Bierzo, recordó de entrada que no había una propuesta de adjudicación, «porque no hay dictamen», explicó. «Para cumplir la sentencia está usted», le espetó a la alcaldesa.

Recordó Muñoz que FCC, que sigue ofreciendo el servicio, se le excluyó de la Mesa de Contratación a raíz de la sentencia y advirtió a Gloria Fernández Merayo de la situación a la que se ha llegado. «El juez va a pensar que le estamos tomando el pelo. No sólo no se cumple lo que ha dicho sino que se trae una propuesta que no tiene dictamen», añadió Muñoz.

Por Ciudadanos, en ausencia de su portavoz, Rosa Luna, disculpada por la alcaldesa al inicio de la sesión, Ruth Santín también tuvo una intervención crítica con el PP. «Nos trae una manzana envenenada», dijo.

USE, en cambio, no tomó la palabra. El partido de Samuel Folgueral, que adjudicó inicialmente el contrato a FCC, mantuvo silencio toda la sesión y se sumó al final al voto en blanco.

Olegario Ramón, portavoz del PSOE, tuvo de entrada una intervención garantista, con dos llamadas al orden del día, que obligaron a la secretaria a aclarar el sentido del punto del orden del día. Tras calificar de «ejercicio abusivo» lo que se estaba haciendo con la sentencia, acusó a la alcaldesa de acelerar las decisiones «porque quiere socializar la culpa». «Hágalo con los que fueron responsables, muy callados hoy», añadió el representante socialista en alusión a quienes tenía justo detrás, los representantes de USE.

La segunda intervención insistió en el mismo camino. Tarsicio Carballo para decir que «el PSOE es tan culpable como la alcaldesa». Fernández para recordar que el contrato «nació viciado». Pedro Muñoz para recordar que ya había advertido de las «graves consecuencias». Y Ramón para insistir en la responsabilidad de la alcaldesa.