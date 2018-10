Adolfo Canedo espera que el alcalde de Cacabelos sea condenado por la Audiencia

dl | ponferrada

La situación que atraviesa el Ayuntamiento de Cacabelos se trasladará mañana a la Audiencia Provincial de León, donde será juzgado el alcalde, Sergio Álvarez, por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Ante la celebración del juicio, el concejal no adscrito Adolfo Canedo señaló ayer que «la razón no es más que otro de sus caprichos de niño malcriado, al impedir el acceso a su puesto de trabajo al interventor titular: una vez finalizada la situación de incapacidad temporal por contingencias comunes —explicó Canedo en una nota—, se encuentra de nuevo en situación de activo con todos los derechos inherentes; no permitirle la reincorporación supone una «Remoción de Facto» de su puesto de trabajo», señala el comunicado.

«Sergio Álvarez, sin seguir el procedimiento legalmente establecido y careciendo de toda competencia para tomar la decisión de suspender en el ejercicio de su cargo al interventor Titular, está tomando una decisión injusta a sabiendas de que la está tomando, lo que es constitutivo de un delito de prevaricación; así se recoge tanto en las conclusiones de la Fiscalía como en el Auto de apertura de juicio del Juzgado de Instrucción número 8 de Ponferrada», insiste Canedo en el comunicado.

A juicio del edil no adscrito, «la gravedad de los hechos hace que se solicite imponer al alcalde de Cacabelos una pena de trece años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Trece, el número gafe que tanto le gusta a la portavoz de IU, Susana Vila, y con el que tendrá pesadillas en el futuro más próximo». Y añade: «Si las mentiras fueran delitos, Sergio Álvarez, Susana Vila y los concejales del Gobierno Tripartito que los mantienen, ya habrían sido juzgados y posiblemente condenados, no una o dos veces, sino, trece veces, trece».