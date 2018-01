Los afectados por el Ere de Carpisa se movilizarán si no les dan solución

M. Félix | Ponferrada

Los actuales 41 afectados por el Expediente de Regulación de Empleo temporal de la empresa pizarrera Carpisa, ubicada en montes del municipio de Puente de Domingo Flórez, han adelantado que tienen previsto emprender movilizaciones, que podrían ser en Puente y en Ponferrada, para con ellas intentar que el administrador concursal desbloquee de una vez por todas el proceso concursal. Sin querer hacer públicos sus nombres, varios trabajadores han transmitido a este periódico que están «hartos» de esperar y «no saber nada» sobre la situación de la empresa y su futuro.

Recuerdan desde la parte de la plantilla que se encuentran inmersos en un Ere desde que se inició el pasado mes de agosto y que el plazo de vencimiento inicial del mismo está fijado para el 1 de abril. las quejas se acrecientan dado que muchos de los trabajadores se ven en una tesitura de indecisión, dado que han recibido ofertas de trabajo en otras canteras, pero están retenidos en parte por no perder los derechos laborales que les asisten durante los años que han trabajado en Carpisa. Se da la circunstancia que hay trabajadores con quince o veinte años de nómina en la empresa y su preocupación es máxima por desconocer su futuro laboral, inmersa en un estado actual de inestabilidad.

La plantilla de Carpisa que ahora mismo sigue en el Ere se queja de que no saben nada de su posible liquidación laboral en la empresa pizarrera, y por otra parte, a medida que pasan los meses, pese a encontrarse en el plan de ajuste temporal, están consumiendo igualmente sus derechos laborales del paro, del desempleo.

«La gente quiere trabajar y no nos dan solución; hay trabajadores con muchos años en la empresa y con una edad ya delicada para andar cambiando, pero no sabemos nada de nada; no sabemos si esto seguirá, si nos liquidarán o no; y así no se puede estar ni seguir; lo estamos pasando todos muy mal y lo poco que sabemos es que esto podía tener arreglo y está en manos del administrador concursal», resumía para este diario uno de los afectados de Carpisa que prefiere guardar su identidad.

Recordaba que el administrador concursal tiene encima de la mesa dos ofertas empresariales y entiende que debería abrir ya los sobres, una vez que también se pronunció la Audiencia Provincial de León.

El mismo grupo de trabajadores afectados de Carpisa ha pedido ayuda y apoyo sindical ante su situación. Lo que transmiten es que no están muy contentos tampoco con el respaldo que han recibido hasta ahora. De hecho, desde la parte sindical les han pedido que sean pacientes y esperen antes de emprender movilizaciones. Incluso les han pedido que no anuncien las medidas de presión. Con todo, los trabajadores harán caso a los sindicatos y esperarán sólo lo que resta de enero y si no hay movimiento alguno, sí que se manifestarán para que les den una solución.

Los trabajadores entienden que la cantera, ahora cerrada, tiene muchas posibilidades de seguir abierta y no comprenden que la cerraran, dado que ahora es más difícil volver a arrancar.