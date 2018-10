Violética es el séptimo disco en solitario de Nacho Vegas. El cantautor asturiano regresa a la carrera cuatro años después y lo hace con un disco amplio en el que tienen cabida tanto la música tradicional como la más vanguardista. Entre estas dos aguas se mueve un trabajo que no se mantiene ajeno a la realidad social actual. Vegas no es, precisamente, un artista políticamente correcto ni desentendido. A dos días del concierto que ofrecerá en el Attica Club de Ponferrada, el artista habla con Diario de León.

—¿Qué es ‘Violética’?

—Llevaba cuatro años sin publicar un álbum y cuando me puse a preparar este, el año pasado, me di cuenta de que tenía mucho repertorio, por eso es un disco largo y eso hace que sea un poco más heterogéneo, más variado, con muchos matices. Violética recoge diferentes miradas que me interesan mucho de la música popular. Es un disco que mira hacia la tradición pero también hacia adelante.

—Un disco que, como tú mismo, no se queda al margen de la situación política y social actual

—En un momento determinado, decidí asociar mi trabajo en la música con un compromiso, con una militancia política y con un posicionamiento determinado. Las canciones siempre parten de una realidad y puede ser la realidad más íntima o el mundo en el que vives. Puede ser una canción que cuestione tus propias decisiones, tu propia vida o lo que te rodea. Las dos visiones están presentes de forma bastante equilibrada.

—Equilibrio en una realidad social marcada por el ataque a la libertad de expresión que nota de manera especial la música

—Vivimos en un momento de regresión de derechos democráticos, con recortes a la libertad de expresión y la cara represiva de un Estado que está encerrando y persiguiendo judicialmente a músicos, a activistas, a políticos catalanes y sacando a la policía a dar hostias cuando se tratan de cuestionar los pilares del Estado. Eso me parece terrible y, ahora más que nunca, tenemos que alzar la voz.

—¿No crees que se ha impuesto la moda de lo políticamente correcto? Quizás para evitar herir sensibilidades.

—Lo cierto es que en alguna vez, escribiendo alguna canción, me he descubierto autocensurándome por esa excesiva corrección política que hay ahora, pero enseguida trato de quitármelo de la cabeza, porque sino estaría traicionándome a mí mismo y al público.

—Este será tu segundo concierto en Ponferrada en toda tu carrera. ¿Conoces el Bierzo y su realidad?

—Sí, tengo bastantes amigos de la zona y es verdad que sólo tocamos una vez allí, en la gira de mi segundo disco. Asturias y el Bierzo estamos hermanados de alguna manera, también por la realidad social difícil que hemos vivido. Aquí vivimos con mucha dureza la reconversión industrial en los 80, perdimos mucho tejido laboral, eso conllevó que se destruyera mucho tejido social y, a su vez, que se impidiera crear tejido cultural porque mucha gente tuvo que marchar a trabajar fuera. Seguramente en Ponferrada pase algo parecido.