El alcalde de Toral se disculpa por el ‘show’ sexista en la reunión motera

El alcalde de Toral de los Vados, Pedro Fernández, difundió ayer una nota para pedir «disculpas a aquellas personas que se han sentido ofendidas por el show lavamotos», que tuvo lugar el pasado fin de semana durante la concentración de los Cuervos Rojos, el club motero de la localidad, y que ha generado una fuerte polémica después de que tanto la asamblea comarcal de Izquierda Unida como el Colectivo 8M del Bierzo y Laciana lo hayan calificado de «sexista» por presentar a dos mujeres que iban perdiendo la ropa mientras limpiaban dos motocicletas.

Un día después de que el Colectivo 8M le instara a pedir disculpas o a dimitir porque el espectáculo usaba a las mujeres como mero objeto sexual, en plena calle, Fernández difundió sus disculpas, pero rechazó que el espectáculo pueda definirse con palabras como «discriminación» o «vejación», cuya dureza aseguró que no comparte. «En ningún momento se pretendió agraviar a nadie ni fomentar espectáculos que cosifican a la mujer», aseguró el regidor, porque «no es el fin de este equipo de gobierno hacerlo como demuestran suis conocidas políticas de igualdad».

El alcalde adelantó que los responsables del club motero ya han anunciado que el espectáculo no se repetirá en futuras ediciones de la cita. «Lamento que no hubiera sido acertado ni el lugar ni la hora y el propio Club ya ha procedido a negarse a volver a realizarlo, una actitud que respetamos y secundamos para no oscurecer una cita que es exitosa año tras año y que acogemos con sumo gusto.

En plena calle

Pedro Fernández admitió que el espectáculo levantó «opiniones discrepantes» debido a que se celebró en la céntrica plaza de la Estación y en mitad de la tarde del sábado, un lugar y una hora que el propio regidor reconoció que no son los adecuados para este tipo de acciones.

Fernández había realizado unas declaraciones anteriores en las que aseguraba que era «algo natural» que existan espectáculos como el show lavamotos porque los ampara la libertad de expresión, lo que aumentó la polémica y llevó al Colectivo 8M a pedir su dimisión si no se disculpaba.

El colectivo también ha instado al Ayuntamiento de Ponferrada a que pida discuplpas por patrocinar un «burdo envento» del que debían haberse informado antes.