Los alcaldes del Ponfeblino defienden el tren turístico frente a la vía verde

c. fidalgo | PONFERRADA

Los alcaldes del trazado del antiguo ferrocarril minero hasta Villablino defendieron ayer el proyecto que impulsan desde el consorcio del Ponfeblino frente a la alternativa de habilitar una vía verde en los 62 kilómetros de la línea que propone la nueva asociación Vía de la Antracita. Los regidores de Villablino, Toreno y Cubillos del Sil consultados por este periódico coincidieron en destacar la «oportunidad» que el consorcio tiene por delante ante la inminente cesión de las infraestructuras por parte de la Junta de Castilla y León y aunque valoraron la propuesta de la vía verde, que les ha animado a pedir fondos al programa de Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, entienden que primero hay que apostar por el tren turístico, que podría empezar «en mínimos», en expresión del alcalde de Villablino Mario Rivas, con poco más de un millón de euros de inversión, prácticamente lo mismo que ha costado el camino verde de Villaseca de Laciana.

Rivas recordó además la existencia de una empresa interesada en aprovechar la infraestructura ferroviaria para poner en marcha un proyecto de I+D+I con la investigación del uso del gas licuado en la tracción ferroviaria, dispuesta además a acondicionar la vía. «Si nos proponen la vía verde hace tres años hubiera sido diferente, pero ahora mismo no podemos perder esa oportunidad. No es el momento de la vía verde». Durante su intervención en la presentación de la vía verde, Rivas no dejó de recordar que la estación de esquí de Leitariegos recibe 70.000 visitantes al año que podrían usar también el tren turístico.

La postura de los regidores también encontró ayer el respaldo del representante de Ponferrrada en el consorcio, Iván Alonso, y del que fue alcalde de Toreno y primer presidente de la entidad supramunicipal, el hoy edil de Ponferrada Pedro Muñoz, que insistieron incluso en que la posibilidad de que el tren parta del Museo de la Energía en la capital berciana no está muerta a pesar de que la vía esté desmantelada hasta Cubillos.

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, prefirió ser prudente ante la posibilidad de que la llamada Vía de la Antracita continúe hasta , aunque reconoció el interés que ha despertado en el equipo de gobierno la petición de la asociación para iniciar la solicitud de fondos al menos para el tramo de 14 kilómetros hasta Cubillos. El propio alcalde de Cubillos, Antonio Cuellas, adelantó que los dos ayuntamientos ya se han puesto a trabajar «en el primer tramo desmantelado y desafectado» como uso ferroviario para lograr su cesión de la Consejería de Hacienda y pedir fondos para la vía verde. Cuellas, sin embargo, insistió en que eso no implica que apoyen levantar las vías entre Cubillos y Villablino. «Hasta ahí no llegamos». El regidor lamentó que desde la asociación se defendieran el pasado miércoles su propuesta de vía verde «denostando» el proyecto del tren turístico.

El alcalde de Toreno, Laureano González, por su parte, recordó cómo el tren turístico puede ser complementario de la apuesta de Fabero por musealizar la minería «Se puede defender la vía verde, pero no a costa de machacar al Ponfeblino», aseguró González.