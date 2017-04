La alcaldesa retira el punto de los sueldos y el PSOE deja el Pleno

Manuel Félix | Ponferrada

Fue una sesión plenaria un tanto atropellada por los imprevistos. La alcaldesa de Ponferrada, la popular Gloria Fernández Merayo, para sorpresas de muchos, decidía dejar sobre la mesa el punto cuarto del orden del día, en el que se ventilaba la modificación de las nuevas dedicaciones parciales de las concejalías del equipo de gobierno, con sus respectivos sueldos; que como se recordará, el día anterior incluso la propia mandataria municipal hablaba de ellos aludiendo a los 2.900 euros líquidos mensuales que ella percibiría, «entre 120 y 130 euros líquidos más».

El pleno avanzaba y cuando se debatía la modificación de los estatutos del Patronato de Fiestas, el edil del Ponferrada en Común, Miguel Ángel Fernández, retoma el tema de los sueldos y dice que le «alegra» la retirada del punto, diciendo que esperaba que esa retirada fuera «indefinida». Samuel Folgueral, de USE también hizo alusión al tema de las asignaciones: «Nos quedamos fríos que se quede sobre la mesa los sueldos y esperamos que se consensúe», dijo.

La sesión siguió adelante y después de votar el punto 7 sobre el acuerdo puntual del Ayuntamiento con la mercantil FCC del servicio de basura (asunto que fue aprobado por todos con la abstención del PSOE y USE), el portavoz socialista Olegario Ramón preguntó a la secretaria municipal si era necesario someter a votación la retirada del punto de los sueldos y la funcionaria respondió que sí. Pedro Muñoz, de Coalición por el Bierzo, le acusó de provocar un «golpe de efecto». Y en eso, la alcaldesa se levanta de su silla y comunica a todos que tiene que abandonar el pleno, que se produce un receso de 5 minutos, porque tiene que atender «una llamada institucional urgente».

Cuando regresó la alcaldesa a la sala, Merayo comunicó que no sometería a votación si se dejaba o no el tema de los sueldos sobre la mesa y le dijo al portavoz del PSOE que impugnara el acuerdo. «No lo vamos a votar, impugne usted, me parece bien», fueron las palabras de la alcaldesa. Así, prosiguió la sesión y cuando Tarsicio Carballo estaba explicando suversión al pleno sobre las Guerras Cántabras» por la nominación de una calle llamada Montes Vindios, la alcaldesa reprendió a algunos concejales por algunas risas y fue así como los socialista se levantaron y se fueron del pleno por considerar que la alcaldesa advertía de legalidad sobre la actitud de algunos ediles sobre lo dicho por Carballo y minutos antes se negaba a cumplir la votación que aconsejaba la secretaria municipal.

El Pleno aprobó los estatutos del consorcio del tren turístico Ponfeblino con la abstención del PRB. También la alteración de la denominación y composición de comisiones informativas tras la marcha del edil de Urbanismo, Tulio García y la llegada de Conchi Crespo. Ricardo Miranda asume Urbanismo.

Se modificaron nombramientos municipales en órganos externos, así como la composición del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia. También se dio luz verde a la modificación de los estatutos del Patronato d Fiestas.