«Algún integrante de la comarcal urdió la protesta contra Susana Díaz»

dl | Ponferrada

Su municipio acaba de acaparar toda la atención mediática por el desembarco de una futurible candidata a tomar las riendas en Ferraz. Pese a no ser ni el municipio más grande del Bierzo ni la agrupación de militantes del PSOE más numerosa en la comarca, Camponaraya fue el lugar elegido para la primera parada de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, para acercarse a la militancia socialista del Bierzo. «No sé si fue el don de la oportunidad al pedir el acto o que por el trabajo que hacen mis compañeros y compañeras de agrupación se organizan bien, por lo que eligieron a una agrupación pequeña como la nuestra, pero una cosa está clara, cuando organizamos un acto intentamos recibir a los compañeros y compañeras lo mejor posible», afirma el alcalde de Camponaraya, el socialista Eduardo Morán, invitado de esta semana al programa La Tertulia de La 8 Bierzo y Diario de León, sin poder ocultar el malestar que le produjo la presencia de militantes socialistas protestando contra Susana Díaz.

«Confieso que no me gustó esa actitud. Entiendo que ese tipo de compañeros y compañeras no tienen cabida en el partido. Es muy triste ver a compañeros de municipios vecinos intentando que el acto no saliese bien. Si algún compañero, en vez de poner palos en la ruedas al PSOE o a las peleas internas se dedicasen a trabajar por el partido, en vez de ir en contra de él, entonces algunos resultados serían mejores de lo que han sido», asegura Morán,

Sobre la protesta en sí, el anfitrión de Susana Díaz en el Bierzo —a la que no tiene ningún reparo en hacer público su apoyo en caso de que la andaluza decida dar el paso al frente— aprovecha los eslóganes coreados por los concentrados para volverlos en su contra. «Con lo del ‘No es no’ se están refiriendo, sin duda, a que los ciudadanos decidieron que ‘No’ ganásemos las elecciones de 2015 y nos otorgaron 90 diputados y volvieron a decir que ‘No’ en 2016 y conseguimos 85 diputados. Quiero pensar que se referían a eso».

Después de asegurar que Susana Díaz gana en las distancias cortas — «si pisa la calle y se reúne con los afiliados, se va a ganar el apoyo de la militancia», afirma—, no duda en adentrarse en terrenos mucho menos firmes como es la situación del partido a nivel comarcal. «Reconozco que algunos compañeros, el secretario general y otros integrantes, han trabajado en las campañas electorales haciéndolo lo mejor que pueden, pero también que hay una serie de compañeros y compañeras que no van en la línea del partido. Siendo eso hasta cierto punto comprensible, no lo es que algún compañero o compañera de la agrupación comarcal haya colaborado, diseñado o urdido la protesta contra este acto de Susana Díaz en Camponaraya. A lo mejor no le soy simpático yo o la agrupación de mi municipio, o simplemente querían hacerse notar de cara a otros candidatos. Y a estos se lo reprocho igual que a los que protagonizaron la algarada».

Una afirmaciones que sacan a la luz esa lucha por el poder que siempre ha existido en el socialismo berciano. «Ni se me pasa por la cabeza. Volví a la política para ser alcalde de Camponaraya. Llevo 34 años de militancia, nunca he tenido un cargo orgánico y eso no me ha impedido pegar carteles, hacer campaña en Camponaraya o en el Bierzo, hacer candidaturas, pisar cocinas de casas par a buscar candidatos, cuando, en los años 95 y 96, decir que eras socialista era poco menos que decir que eras un delincuente, en definitiva trabajando por el partido».

Como alcalde de Camponaraya desde hace dos años, Eduardo Morán, quiere que su municipio no deje de ser referencia para el asentamiento de nuevas empresas. «Hay una competencia, no se si desleal, pero sí imbatible con otras zonas industriales de administraciones públicas que pueden tirar los precios del suelo, mientras que nosotros tenemos que vender el metro del suelo a su valor real. Y a esto hay que sumar el tema de los bancos, que se intentar deshacer de naves y suelo al precio de parcelas sin edificar». Una pelea desigual a la que el municipio de Camponaraya quiere acudir sumando valor añadido a su oferta. «Nuestra única opción es ofertar suelo industrial distinto, dar un paso de calidad. De ahí ese convenio firmado con la Universidad de León para convertir la zona no ocupada del polígono en un centro de innovación».

Más allá de las fronteras municipales, Morán, promotor de la propuesta para que Tesla se instalase en el Bierzo, entiende que hace falta una iniciativa de estas características para evitar que la comarca «se vaya al garete. Era lo que pretendía. Que la ciudadanía y representantes políticos del Bierzo y Castilla y León se dieran cuenta de la situación en la que estamos y que necesitamos un proyecto de envergadura. Solo hace falta una decisión política».

Más allá de la industria, desde el Ayuntamiento de Camponaraya se quieren desarrollar proyectos como la puesta en valor de la Casa Ucieda, cuya restauración, con actuación prioritaria en la cubierta, aspira a verla comenzada este año, o los prometidos Centro de día y Espacio Joven. «Antes del verano comenzaremos a trabajar en el aula joven. Es una inversión prioritaria para Asodebi y confiamos que a finales de año podamos comenzar a utilizarlo».

Otro tanto sucede con el Centro de Día. «Es una promesa que vamos a cumplir sí o sí», asegura el alcalde socialista de Camponaraya.

Peores perspectivas se barruntan para proyectos como las viviendas del Sepes —«desde que llegué a la alcaldía le llevo solicitando entrevistas a la directora general del Sepes,..»—, o el Parque Científico y Tecnológico — «nació con mucha ilusión, si hubiera nacido un año o dos años antes, hubiera tenido la posibilidad de desarrollarse»—.

Si una mujer, Susana Díaz, abrió el programa televisivo, otra, Lidia Valentín, lo cerró. «Estamos trabajando con el nuevo presidente de la Federación de Halterofilia para hacer una presentación conjunta de su candidatura a los premios Princesa de Asturias. Sería un premio merecido, tanto por los muchos méritos que ha hecho como por el daño moral que hay que restañar, y esta podría ser la mejor forma».