Almagariños celebra con éxito su mercado del trueque

m. á. cebrones | ponferrada

La localidad de Almagarinos, perteneciente al Ayuntamiento de Igüeña, celebró este fin de semana sus fiestas locales en honor a San Antonio, y entre las actividades programadas incluyó el «Primer mercadillo del trueque», organizado por la Comisión de fiestas.

El mercado sólo admitía intercambio de objetos «lo que ya no te sirve por lo que ya no me sirve». Ropa que ya no se utiliza, objetos decorativos, juguetes, complementos y sobre todo libros formaban parte de la oferta presentada por los participantes para su trueque. En los cambios la oferta se ampliaba con productos de producción casera como confituras, conservas o huevos, todo admitía un «cambio» sin mediación de dinero por compra-venta.

La actividad del mercado de trueque se desarrolló en la zona de ocio conocida como «El parlamento» que ha acondicionado la junta vecinal para uso y disfrute públicos.

La respuesta de participación tanto de expositores como de trueques realizados augura la repetición del encuentro en la fiesta anual de Almagarinos que se celebra en agosto y que incluye otras actividades atípicas como la pesca infantil en el pilón de la plaza mayor de esta localidad perteneciente al Bierzo Alto.