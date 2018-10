Aragón logra aplazar el cierre de su térmica de Endesa más allá de 2020

m.c. cachafeiro | ponferrada

La central térmica de Andorra, en la provincia de Teruel, propiedad de Endesa como Compostilla y cuyo futuro pende también de un hilo por falta de inversiones para su modernización, como las instalaciones de Cubillos del Sil, no cerrará en 2020. Así lo avanzó el presidente de Aragón, Javier Lambán, tras la entrevista que mantuvo el pasado lunes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa.

La continuidad de la térmica ubicada en la localidad turolense fue uno de los compromisos que Lambán arrancó a Sanchez en un encuentro del que también salió el anuncio de que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, visitará Andorra el próximo mes de noviembre, en su primera visita oficial a una cuenca minera.

El presidente del Gobierno no está «en absoluto cerrado a la posibilidad» de poder alargar la vida de las centrales térmicas en aras de conseguir una transición energética justa, explicó el presidente de Aragón, Javier Lambán, en la rueda de prensa posterior, según la transcripción de la agencia Efe.

Lambán señaló que se puede alargar esa fecha de cierre prevista, fijada por la Unión Europea en junio de 2020 en el caso de Andorra, y que no hace falta que Aragón «gane la Champions» en materia de transición energética, porque con quedar en cuarto o quinto puesto «ya vale», añadió. En este sentido, explicó que la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, visitará Aragón, y seguramente la propia localidad de Andorra, en noviembre, con el objetivo de «agilizar la búsqueda de alternativas» y para hacerle saber que es necesario que «ralentice» esta transición para que realmente sea justa. Fuentes de Moncloa precisaron tras el encuentro a la agencia Efe que Sánchez informó a Lambán de que el Ministerio de Transición Ecológica está trabajando «intensamente» en un plan de acción urgente y en la elaboración de la Estrategia de Transición Justa.

El Bierzo también está pendiente de la ministra, aunque de momento no ha trascendido ningúna reunión oficial.

Entre otros muchos asuntos, Lambán también planteó la reivindicación de su Comunidad para que el fin del carbón se acompase a las necesidades de zonas como Teruel, que no van a encontrar alternativas laborales a tan corto plazo como son dos años. «Si conseguimos que la ministra viaje, y me ha dicho que no tiene problema, el paso será decisivo», insistió el presidente aragonés, que admitió que es necesario realizar esa transición hacia otras energías, pero «no a costa de nuestro propio sistema económico».