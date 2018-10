La ARMH abre la vía de la ocupación temporal para exhumar la fosa de Magaz

C. FIDALGO | PONFERRADA

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentará en las próximas semanas ante el Consejo de la Memoria de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Camponaraya un proyecto para exhumar en 2019 la última fosa de la Curva de Magaz de Abajo al amparo del decreto aprobado en abril de este año por la administración autonómica para desarrollar la Ley de la Memoria Histórica. La ARMH inicia así el primer procedimiento ante el nuevo Consejo de la Memoria de Castilla y León que podría desembocar en la «ocupación temporal» de un terreno en el Bierzo si el propietario del suelo no autorizara, como ocurrió hace diez con el primer intento, los trabajos para recuperar los restos de tres personas asesinadas en noviembre de 1936; el vecino de Cobrana Francisco Gundín, y del matrimonio de Congosto formado por Filomena Ferrera y José Soto.

La ARMH se pone así a disposición del nieto de Francisco Gundín, Bienvenido García Gundín, que ha adelantado su intención de plantear el caso de la última de las tres fosas de las que se tiene constancia en Magaz de Abajo ante el Consejo de la Memoria, después de que en el año 2009 no encontrara ningún juzgado ni institución a la que acudir tras la negativa del dueño de la finca.

La ocupación temporal del suelo que contempla la Ley de Memoria Histórica y que desarrolla el decreto de la Junta del pasado mes de abril en su artículo seis, permite a la administración local —en este caso sería el Ayuntamiento de Camponaraya— autorizar la «ocupación temporal de los terrenos», una suerte de expropiación forzosa limitada en el tiempo, si el propietario se negara a permitir el acceso, explica el vicepresidente de la ARMH, Marco González.

Vacío legal cubierto

De ahí que la asociación, de acuerdo con el procedimiento regulado por la Junta, presente el proyecto de exhumación ante el Ayuntamiento, que debe trasladarlo a la Junta y finalmente debe ser quien se ponga en contacto con el propietario, una vez que el comité de expertos de la administración autonómica tome la decisión.

La ARMH ya exhumó en 2008 dos fosas en la misma curva con los restos diseminados por las obras de la carretera de hasta 14 personas asesinadas. El propietario del suelo donde se cree que yacen Gundín y el matrimonio de Congosto, autorizó una única cata en su finca que no sirvió para dar con los restos, pero después no permitió continuar la búsqueda. El nieto de Francisco Gundín acudió al juzgado y a la Subdelegación del Gobierno, pero se encontró con un vacío legal y no encontró el amparo que buscaba.