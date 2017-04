dl | Ponferrada

No se cansa de repetirlo, así pasen los años. «El AVE es imprescindible para el Bierzo», recalcó ayer el portavoz del Partido Regionalista del Bierzo (PRB), Tarsicio Carballo, entrevistado en el programa La Tertulia que La 8 Bierzo emite en colaboración con Diario de León. «El AVE es fundamental», afirmó nuevamente, porque su llegada supondrían la creación de más de tres mil puestos de trabajo. Aferrado a una reivindicación que ya no suena más que en su voz —y ni siquiera el TAV (tren de alta velocidad de menores prestaciones) tiene peso en los Presupuestos Generales del Estado— Carballo no deja de señalar a quien considera principal responsable de que el AVE entre hoy en Galicia por Zamora en lugar de el Bierzo, con más población. «Aznar llevó el AVE por Sanabria para que lo vieran pasar las cabras», llegó a decir en un momento del espacio emitido anoche.

Y junto al AVE, reivindicaciones que no mueren en el ideario bercianista porque de llevarse a cabo ayudarían igualmente a mejorar la situación económica de la comarca como la necesidad de «regalar las parcelas del polígono del Bayo» —prácticamente vacío— algo muy difícil desde el momento en que se cedió la gestión a la Junta de Castilla y León, o de traer para el Bierzo el Centro del Fuego de León «porque es el Bierzo donde están los incendios».

Carballo no se mordió la lengua para acusar a la Junta de Castilla y León de ser responsable del reciente incendio que ha devastado la Tebaida Berciana. «La incendiaria número uno no es quien prende el fuego, es la Junta por no poner los medios», afirmó, rotundo, después de coincidir con otros grupos políticos en que si las administraciones hubieran aplicado el plan forestal del catedrático Alfonso Fernández Manso, el incendio «se hubiese evitado».

Carballo, que no ven problemas en usar el fuego en labores del campo —«todos los años quemo mi finca, con permiso», reconoció— aseguró que «el Ayuntamiento de Ponferrada «tampoco ha puesto los medios».

La solución para evitar que los desbroces «pongan gasolina en los montes» con los montones de ramas y maleza sin retirar pasa por «las quemas selectivas en invierno», la apertura de cortafuegos o «cinturones de seguridad» y llegado el caso del uso de contraincendios para apagar el fuego con fuego, algo que echó de menos en la extinción del incendio de La Tebaida cuando las llamas sólo quemaban monte bajo.

Carballo también está convencido de que si las competencias en la extinción fueran del Consejo del Bierzo, el fuego se hubiera apagado antes porque la movilización de medios hubiera sido más rápida y cercana. Y es que el líder del PRB, fundador del primer Partido del Bierzo durante los primeros años de la democracia, entiende que la institución comarcal nació gracias a «un estatuto que no es mucho mejor que las normas de una comunidad de vecinos». Carballo, sin aparcar la revindiciación de que el Bierzo sea una provincia, o incluso una unidad superior porque no se trata de una comarca si no de un conjunto de comarcas que forman una región, reconoció que en el PRB «lo que nos preocupa ahora no es tanto el autogobierno como los servicios que nos hurtan». A Carballo le parece inconcebible que haya llegado a desviarse a una paciente con un niño prematura a León porque la atención sanitaria en el Bierzo no permitía atenderle. Y para denunciar «las políticas nefastas del PP y del PSOE», a las que culpa de la falta de servicios en el Bierzo está dispuesto a recorrer «calle por calle, pueblo por pueblo y comarca por comarca de la región de El Bierzo (sic)» para lograr para el PRB los 15.000 votos necesarios para lograr «un diputado en el Parlamento» e influir en los presupuestos.

En cuanto a su labor como portavoz del PRB en el Ayuntamiento de Ponferrada, Carballo lamentó que no haya sido posible pactar un gobierno estable y que el PP se encuentre «a gusto» con una situación que le deja en constante minoría. Carballo está dispuesto a apoyar el proyecto de presupuesto municipal del PP a cambio de que se acepten propuestas como mejoras en los barrios; el equipo de gobierno, dijo, ya está de acuerdo en construir una glorieta en el entronque de la avenida de Compostilla con la calle Reino de León para evitar accidentes. Carballo también pide «bajar los impuestos», como el IBI, bajar el importe de las multas de tráfico. El portavoz del PRB también es partidario de sacar de nuevo a contratación el servicio de la limpieza y recogida de residuos urbanos después de la sentencia que anula la adjudicación porque «Urbaser incumplió en el sobre de la propuesta económica y tiene hasta nueve incumplimientos» y «si se lo das a Urbaser, FCC lo va a llevar a los tribunales». Carballo también consideró «inaceptable» haber adjudicado el contrato de la basura por 20 años y consideró «absurdo» seguir «mareando la perdiz» con las cuentas del Mundial de Ciclismo porque «no tiene solución y hay que pagar» los tres millones de euros adeudados.

Carballo, feliz porque el callejero de Ponferrada reivindique que las guerras cántabras de la época de Augusto sucedieron en el Bierzo, no dejó de aludir, sin decir su nombre en ningún momento al portavoz de Coalición por el Bierzo, Pedro Muñoz, al que acusó de ir a los plenos «a insultarme» y subrayó que «bercianismo sólo hay uno», el del PRB, porque no puede ser bercianista «un señor que fue de la UPL».