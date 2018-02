Bembibre aprueba un presupuesto de 13,2 M para este año

Parece inaudito lo de este Ayuntamiento, se va a aprobar los presupuestos para un año, uno de los temas principales es la rebaja de IBI, y que sorpresa esta inacabado o con fallos, no les parece incorregible, todo el problema es adjudicar una calle a una persona( no entro a valorar si lo merece o no), pero no hay cosas más importantes que tratar en una sesión, ya no se habla del ambulatorio, no se habla de caprtar alguna empresa que se quiera instalar a fin de fomentar el empleo, en fin como siempre un desastre