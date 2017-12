La berciana Yedra 10 se persona en la trama eólica por quebranto millonario

Manuel félix | Ponferrada

La Audiencia Provincial de Valladolid ha admitido como primera acusación particular en el procedimiento judicial por la denominada «trama eólica» de Castilla y León a la empresa berciana, Ingeniería Yedra 10. Un auto de la Sección Segunda firmado por tres magistrados —notificado hace unos días y al que ha tenido acceso este periódico— determina en su parte dispositiva que admite la personación en la causa, como acusación particular, del empresario berciano Miguel Francisco Álvarez de Toledo Saavedra, en nombre y representación de la citada mercantil Ingeniería Yedra 10.

Según la documentación aportada, el empresario berciano señala que toda esta trama eólica supuso para su empresa «unos quebrantos de 15.690.000 euros». Todo «por la venta forzosa de su 6% en Ider».

Indican desde la parte de la acusación particular que el bufete madrileño de abogados Alcantud-Mayendía da así un vuelco a este proceso de la trama eólica. Señalan que «las eléctricas vinculadas a Rafael Delgado (exviceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León 2003-2007) pueden ser las principales beneficiadas de la trama y por tanto, las principales responsables de los daños causados».

Consideran desde esta parte de la acusación que este último auto judicial sobre el proceso «da pie a nuevas reclamaciones por otras empresas perjudicadas, obligadas a vender». Con estos precedentes, la acusación que representa al empresario Miguel Álvarez de Toledo indica que «Iberdrola, GNUF-Viloria, EDP y Govade se sitúan en el ojo del huracán eólico como posibles beneficiarios de la trama».

El pasado 12 de julio, el Juzgado de Instrucción que lleva el caso —tras la presentación de una querella por parte de la Fiscalía Anticorrupción, basada en datos de la Agencia Tributaria— decidía que la empresa Ingeniería Yedra 10 SL no podía personarse en la causa. Pero, la representación legal del empresario Miguel Francisco Álvarez de Toledo interpuso recurso de reforma. El fiscal lo impugnó y el 26 de julio se desestimaba dicho recurso de reforma. Pero, contra el mismo se formuló recurso de apelación por la parte interesada citada y fue admitido a trámite, con el informe interesado de desestimación igualmente por la Fiscalía. Es así como el asunto llega a la Audiencia Provincial y ahora en su parte dispositiva, tras estimar el recurso de apelación, se revoca el auto de fecha 26 de julio y la providencia anterior del 12 julio, y se acuerda admitir la personación como acusación particular del citado empresario berciano. El dictamen es firme y contra ella no cabe recurso ordinario alguno. Ahora, el proceso judicial seguirá adelante hasta que se fije fecha de inicio de la vista.