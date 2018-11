El berciano que apostó por la matrícula de su coche y ganó 50.000 euros

El 29.399. Alguien de Bembibre que hoy es 50.000 euros más rico llevaba años apostando por ese número en el cupón de la Once. Es el de la matrícula de su coche y estaba convencido de que tarde o temprano le traería la suerte. Acertó. Tuvo que esperar un tiempo pero su fe tuvo recompensa el pasado viernes cuando el sorteo le deparó una agradable sorpresa: dos cupones premiados cada uno con 25.000 euros.

El vendedor de la Once que repartió la suerte fue José Carlos Caamaño Rodriguez, que tiene su punto de venta en en la calle Rio Boeza nº 1, de Bembibre. "Es un cliente asiduo que me pide siempre ese número porque coincide con la matrícula de su coche", explicaba ayer sin querer dar más datos sobre el afortunado.

Caamaño no es la primera vez que reparte un premio importante. Hace dos años dio otro de 70.000 euros también en la capital del Bierzo Alto. "Pero esa vez no vino nadie del periódico por eso no esperaba que esta vez viniera nadie", comentó con humor.