El Bierzo busca sumar a Valdeorras, Lemos y Astorga para pedir el AVE

m.c.cachafeiro | ponferrada

El Pleno del Consejo Comarcal aprobó ayer, con todos sus representantes a favor salvo los dos votos en contra de Ponferrada en Común y Ciudadanos, una moción presentada por Coalición por el Bierzo en la que se insta a la Junta y al Gobierno a promover la alta velocidad ferroviaria por la comarca. El texto es la antesala de una declaración institucional que se está preparando en la que el Consejo y los partidos políticos que apoyan la iniciativa —PSOE, PP, CB y USE— buscan el respaldo de la Maragatería, en León, y de las comarcas gallegas de Valdeorras y Lemos, al quedar ahora todas ellas aisladas por los planes de Adif de conectar Lugo por AVE a través de Orense.

El vicepresidente del Consejo, Ibán Alonso, de CB, promotor de la iniciativa, mostró un estudio del Ministerio de 2003 para construir una línea de alta velocidad por el Bierzo —olvidado después por la apuesta por Zamora— y pidió el voto a favor «porque el Bierzo no se puede convertir en un desierto». Adolfo Canedo, que tras su salida del PP, ejerció como consejero no adscrito, pidió que el Bierzo sea una sola voz en este asunto mientras que Miguel Ángel Fernández, por Ponferrada en Común, advirtió que la alta velocidad «separa pueblos y no cohesiona» para justificar su voto en contra y pedir una mayor apuesta por el tren convencional.

Rosa Luna, de Cs, apostó por una solución mixta, que mejore la calidad del servicio pero que fomente también el paso de mercancías, aunque al final votó en contra, mientras que Samuel Folgueral, de USE, reclamó más trenes Alvia y recordó que «el aislamiento es la garantía absoluta de quedar fuera del progreso». Julio Arias, que se estrenaba como portavoz del PP, justo en sustitución de Canedo, apoyó la moción, no sin criticar cierto «tufillo» partidista. Courel, antes de votar, reclamó el apoyo de todos, «también del alcalde de León y el Gobierno de España». «Cuantos más seamos, más posibilidades tendremos de que se nos tenga en cuenta», zanjó.

En la sesión se aprobó la incorporación del Consejo Comarcal del Bierzo como institución de pleno derecho en la Federación Regional de Municipios y Provincias, y otra moción, también de CB, para exigir que el Consejo sea patrono de Icamcyl, una fundación que promueve la investigación sobre el carbón y la pizarra. En este caso, con la abstención de Ponferrada en Común.