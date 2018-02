El Bierzo central, atacado por una plaga de conejos

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

La caza y la pesca se están aboliendo de nuestro entorno. Hoy estamos viendo lo que ocurre, cuando a estas especies se protegen insistentemente, cuando la caza era libre nuestros montes estaban controlados y la población de roedores no molestaban a nadie, ¡¡PERDON¡¡ se molestaba a los ecologistas, que veían que muchas personas disfrutaban cuando salían de caza, hoy siguen disfrutando porque estos animalitos son los dueños del medio ambiente y traen de cabeza a los agricultores. Nuestros gobernantes quieren controlar todo lo que se mueve y ya no quedan, ni cazadores, ni pescadores, todos tienen que ser controlados y, lo que antes era un deporte, hoy lo han querido convertir en un comercio, y el problema lo tienen ahora los fruticulturas y los viñateros, pero le han dado gusto a los ecologistas, que están para escucharlos y no hacerles caso