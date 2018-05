La bolsa de basura más buscada de toda Ponferrada

Se gratificará. El anuncio se pudo escuchar ayer en Onda Bierzo. Se trata de una mujer que, por error, tiró este fin de semana una bolsa con joyas a un contenedor de la avenida del Castillo de Ponferrada.

Tras darse cuenta, bajó a la calle y rebuscó entre las bolsas que se acumulaban en la basura, pero no encontró la que más interés tenía para ella. «Estaba haciendo limpieza en casa para tirar ropa vieja y cuando me di cuenta, tiré la bolsa que no era, justo la que tenía las joyas», explicó ayer.

Aunque accede a hablar con este periódico, la mujer no quiere cuantificar ni el precio de las joyas ni la gratificación que está dispuesta a dar a quien las localice, si es que todavía es posible encontrar la bolsa en el proceso que siguen los residuos después de ser retirados de los contenedores.

¿Y qué le espera a un contenedor de Ponferrada después de pasar el camión de la basura?. Según explica el concejal de Medio Ambiente, Roberto Mendo, en el caso de material orgánico los residuos van directamente para el CTR de San Román de la Vega mientras que, en el caso de envases y cartones, hay todavía un paso intermedio en la planta de tratamiento de Ponferrada para una labor «de afino»; es decir, para separar el material que no debería haberse tirado a ese contenedor. Quizá, en este caso, sea también la última oportunidad para esta mujer.

Las joyas que tiró son la mayoría recuerdos de familia y «cosas de hace tiempo», se lamenta.

No es fácil encontrar una bolsa así entre tantos kilos de basura que genera Ponferrada en un día, pero no es la primera vez, ni será la última, que alguien ofrece una recompensa, reconocen fuentes policiales. Casulidades aún se dan.