El buen uso de las palabras

Jesús A. Courel | Ponferrada

Valentín García Yebra nació en Lombillo un 28 de abril de 1917. A los 23 años llegó a Madrid donde se licenciaría en Filología Clásica para desarrollar una larga carrera profesional dedicada a la enseñanza (como catedrático de griego), a las palabras y a la traducción, que le llevaron a ingresar en la Real Academia Española en 1984, ocupando el sillón ‘n’. Tradujo numerosas obras de lenguas clásicas en griego y latín de Aristóteles, Cicerón, Séneca, etc., pero también del francés, alemán, italiano y portugués. Sobre la traducción publicó varias obras, numerosos artículos y a ella dedicó su discurso de ingreso en la Academia: ‘Traducción y enriquecimiento de la lengua del traductor’.

En 1944 funda la Editorial Gredos junto a Julio Calonde, Severiano Carmona e Hipólito Escolar, muchas de cuyas obras clásicas editadas están traducidas por él. Una colección completa de dicha editorial ya fue entregada al Ayuntamiento de Ponferrada por el propio Valentín y se conserva para su consulta en la Biblioteca Municipal.

Escribió numerosas obras, cuyos títulos alejarán a muchos posibles lectores, aunque la erudición no está reñida con la amenidad cuando se maneja adecuadamente el lenguaje. Y me refiero, por ejemplo, a su estudio de las comparaciones homéricas o comparaciones épicas, tan abundantes en la Ilíada y la Odisea. Es éste un recurso literario utilizado para iluminar y dar realce a un elemento de la narración, en este caso los hechos gloriosos de Agamenón, Aquiles, Eneas, etc., al compararlos con la fuerza y la bravura de los leones. Un libro cargado de comentarios instructivos sobre un tiempo heroico, al que Valentín añade la ternura y el amor a las cosas sencillas que tan bien retrata Homero en sus obras.

Como filólogo escribió muchos libros y artículos, destacando uno sobre la claudicación en el uso de las preposiciones, siguiendo las indicaciones que sobre este asunto denunciaba Azorín en oradores y literatos. Claudicar, que no es otra cosa que “cojear”, y cita García Yebra a los políticos de la Transición que se expresan “de modo lamentable, con descuido amparado en la mediocridad lingüística reinante.” Y cita medio millar de textos incorrectos, incluyendo algunos de Gabriel García Márquez o Juan Rulfo. Y nos enseña el significado de las preposiciones y como usarlas: ‘La friolera de 21 millones de pesetas al Minuto’, en vez de por minuto, es uno de los muchos ejemplos con los que nos invita a expresarnos de manera correcta, pues «todo enriquece la lengua si se cumplen las condiciones necesarias y se practican como es debido».

No hay nada que defina mejor a Valentín García Yebra que la sencillez con la que vivió toda su vida y el amor a las palabras y a su tierra, con la imagen de su pueblo (aunque fuera en blanco y negro) en el despacho de su casa madrileña, asomada ésta al parque del Retiro, como Lombillo a uno de los balcones más hermosos desde el que se contempla todo El Bierzo. En la vida privada, donde uno no puede ocultar sus debilidades, Valentín se mostraba siempre como lo que era, una persona sencilla con ese brillo que desprenden los grandes hombres, al que se le podría aplicar lo mismo que él dijo de Dámaso Alonso, su admirado maestro, «un hombre enriquecido, colmado, por lo mejor de cada una de las épocas anteriores de su vida; un hombre en quien la experiencia y la sabiduría de la madurez no habían destruido, ni siquiera mermado encubierto, la capacidad de asombro y de ilusión del niño, el gozo de vivir y probar del adolescente, la prontitud, el ímpetu y la pasión juveniles».

La Casa de la Cultura de Ponferrada lleva su nombre y en el año de su centenario está previsto abrir allí un espacio que contenga su biblioteca, revistas y escritos, así como otros objetos personales, fotografías, etc. Un lugar dedicado a destacar la importancia del buen uso de las palabras y para perpetuar ?merecido homenaje a uno de los hombres más relevantes de nuestra tierra.

Jesús A. Courel es el archivero-bibliotecario de Ponferrada.