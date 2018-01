C’s niega más apoyos al PP y exige presupuesto o debate de confianza

c. f. c. | ponferrada

Que no cuenten con ellas. Las dos concejalas de Ciudadanos (C’s) en el Ayuntamiento de Ponferrada advirtieron ayer al grupo municipal del PP de que no volverán a respaldarle apoyando nuevas modificaciones de crédito como fórmula para gestionar sin un presupuesto municipal. Rosa Luna y Ruth Santín comparecieron ante la prensa para exigir a la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, que se siente a negociar un borrador de presupuestos para 2018 con todos los grupos políticos en lugar de optar por las modificaciones de crédito y si no es capaz de consensuar un proyecto de gasto, que someta su cargo a una cuestión de confianza vinculada a la aprobación de las cuentas.

«No vamos a votar a favor de ninguna modificación presupuestaria en 2018», afirmó Luna, que pidió a la alcaldesa que «deje de agarrarse al bastón de mando y salga a la calle y escuche a la gente». Si no es capaz de consensuar un presupuesto, debería someterse a una cuestión de confianza para desbloquear la aprobación de las cuentas y estar dispuesta a dejar el cargo si la pierde. «Si no puede hacerlo, que renuncie en un ejercicio de responsabilidad», insistió Luna, cada día más convencida de que a Merayo «el sillón (de alcaldesa) le viene grande».

La portavoz de Ciudadanos calificó de «chantaje» que el PP se aferre a las modificaciones de crédito que somete a votación plenaria ante la incapacidad para aprobar un presupuesto municipal. «Es gravísimo que hayamos estado dos años sin tener la guía económica fundamental que es un presupuesto», insistió. Y aseguró que será Gloria Fernández Merayo «la única responsable» del parón en la gestión cuando su grupo se niegue a votar a favor de las modificaciones presupuestarias.

Luna aseguró que la alcaldesa ya conoce la postura de Ciudadanos, que sin estar en el equipo de cogobierno junto al PP y Coalición por el Bierzo, ha sido un apoyo en la mayoría de las acciones de los populares y se encarga de la gestión del Instituto Municipal de Formación y Empleo.

Ciudadanos tiene constancia de que la alcaldesa «ni siquiera se ha reunido con todos los grupos políticos», aunque sí con sus dos ediles, para consensuar un presupuesto.