Cabañas ilustrará el cupón de la Once del próximo lunes

El alcalde y el director de la Once en León, con el cupón. DL -

ICAL | PONFERRADA

Cabañas Raras será la localidad que ilustre el cupón de la Once del próximo lunes, una papeleta perteneciente a la serie ‘Mi pueblo’ que la organización dedica a localidades con nombres singulares. Un total de cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España el nombre de esta localidad, denominada en un principio Cabañas del Portiel de Don Fernando y que lleva su actual nombre desde 1774, cuando aparece un documento en el que se referencia por primera vez el topónimo Cabañas Raras. La organización benéfica destacó los retablos de estilos barroco y rococó de la iglesia municipal como atractivos de una población que también cuenta con un puente romano construido en el último cuarto del siglo I, por el que discurría, entre viñedos, alamedas y bosque, el antiguo Camino Real de Carlos III. La Once subrayó la existencia de una Cabaña de la Naturaleza en el municipio, que permite introducir a la ciudadanía en la observación natural y que pretende promover el paraje del alcornocal de Cabañas Raras mediante actividades educativas y lúdico. El alcalde de Cabañas, Marcos López, y el director de la Once en León, Óscar Pérez, rubricaron el acuerdo.