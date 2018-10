Cacabelos aprueba un pago judicial de 50.000 euros

dl | Ponferrada

El Pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento de Cacabelos aprobó con los votos del PSOE, IU y ACC una modificación de crédito de 50.000 euros para pagar gastos judiciales y costas de juicios del anterior equipo de gobierno del PP por las denuncias ante el Tribunal de Cuentas. El PP y el concejal no adscrito votaron en contra. También se designaron los días de fiestas locales en Cacabelos para 2019. Por unanimidad se aprobó que los festivos sean Pascua y San Roque.

Los concejales del PP y el concejal no adscrito abandonaron el pleno cuando la concejala de Izquierda Unida, Susana Vila, tomaba la palabra en el apartado de ruegos y preguntas, indican desde el consistorio. La concejala de Izquierda Unida, Susana Vila, valora la actitud del portavoz del PP y del concejal no adscrito como «bochornosa», dadas las faltas de respeto constantes a los concejales y concejalas de Gobierno e incluso a una señora mayor del público «a la que increparon cuando abandonaban el salón de sesiones».

«Ya han pasado todos los límites, se sienten desesperados por la pérdida de espacio político en Cacabelos y arremeten contra todo el mundo. El PP falta al respeto de sus propios votantes porque en lugar de representarles y rebatir posturas políticas en Pleno, se dedican a cobrar por asistencias, y lejos de hacer algo productivo para nuestra Villa, se ponen de perfil para no pagar 50.000 euros de procesos judiciales que tuvieron lugar bajo su desgobierno. Su inoperancia es manifiesta y ojalá nunca hubieran gobernado en Cacabelos. La estamos pagando muy caro», indica la edil.

Susana Vila argumenta que con esta cifra se podían emplear a dos personas a tiempo completo durante un año y aún sobrarían 9.000 euros, que podrían dedicarse a arreglar calles en Cacabelos, «pero como siempre, el pasado nefasto del gobierno del PP lo tiene que arreglar el actual equipo de gobierno».

Por otra parte, avisa de que «soy Concejala de Gobierno en Cacabelos y las intervenciones en Pleno las dicto yo, no el portavoz del PP ni el Concejal no adscrito».

Por su parte, el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cacabelos emitió otra nota de prensa en la que indica que sigue sin entender la postura de los concejales del PP y del concejal no adscrito, tanto en las comisiones informativas como en el Pleno. «Desde que se inició la legislatura no participan en los debates plenarios, no aportan absolutamente nada en favor de Cacabelos. Están tan desinformados de la actualidad municipal que quedan en evidencia. Sólo hablan de juzgados, y hablan a medias, porque solo cuentan lo que les interesan y callan lo fundamental», indica el PSOE.

Añaden que lo ocurrido en el pleno ordinario «da fe del mundo en el que viven al margen de Cacabelos. Y en cuanto a la desbandada antes de finalizar el pleno da a entender la poca importancia que dan a su representación municipal y votantes».