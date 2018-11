Camponaraya ayudará al nieto del paseado a abrir la última fosa de Magaz

Y donde enterraron a los del otro bando, de quien son las parcelas. Señores ya basta, de dividir vamos a aunar. En mi parcela no entra nadie si yo no lo autorizo, sea el alcalde o el sunsuncirdan. El dictador ya esta enterrado, los dictadores politicos siguen vivos, ojo al dato, que amparandose en una fictia ley inventado por un sociata, no da lugar ha hacer lo que les da la gana, hay una cosa que se llama propiedad privada, ojito.. Los titulares igual son gratis, las consecuencias, no.