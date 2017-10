El Canal Alto baja un 50% el gasto de agua con el riego a presión en 200 Ha

maría carro | ponferrada

En un año especialmente difícil por la escasez de lluvias y a las puertas de que la Confederación Hidrográfica Miño-Sil decrete —previsiblemente mañana mismo— la alerta por sequía en el Bierzo, el ahorro en el consumo de agua resulta fundamental y, en este sentido, la Comunidad de Regantes del Canal Alto del Bierzo está haciendo bien los deberes después de las obras de modernización de las que ha sido objeto la infraestructura en los últimos años, principalmente para implantar de forma generalizada el riego a presión. Ya son 200 —de un total de 1.479— las hectáreas que se riegan por este sistema, lo que permitirá un ahorro de agua de entre un 45% y un 50% al cierre de 2017.

A esa racionalización en el consumo, hay que sumar también el ahorro económico que posibilita el riego a presión una vez que se hace la inversión inicial, que oscila entre los 800 y los mil euros, pero que puede ser repartida entre varios comuneros. «No estamos hablando de grandes inversiones. Es verdad que si la inversión la tiene que hacer un único regante, el primer año le puede parecer costoso, pero la realidad es que se puede hacer entre varios; por lo que es más una cuestión de voluntad que una cuestión de coste», aseguró el presidente de la Comunidad de Regantes del Canal Alto, Adolfo Canedo.

Canedo adelantó que, si bien ahora mismo, el riego tradicional por manta sigue siendo mayoritario, el futuro de la comunidad de regantes pasa por la generalización del riego a presión. «Llegará el día en que la comunidad exija la implantación del nuevo sistema y el que quiera agua, tendrá que tomarla de las nuevas redes a presión. De momento no se ha fijado un plazo, pero la situación se tendrá que abordar en los próximos años», aseguró el presidente de los comuneros del Canal Alto. «La gente irá viendo que, poco a poco, el agua irá desapareciendo de las acequias tradicionales y, mientras los que riegan a presión tendrán siempre agua, los demás van a encontrarse con la dificultad de que únicamente podrán regar los días que, por reparto, les toque», añadió el presidente de los regantes.

Otra de las ventajas del riego a presión es que el agua llega a parcelas que hasta ahora no podían se regadas y también eso se ha notado en la Comunidad de Regantes del Canal Bajo. «El cambio ha supuesto que se hayan dado de alta 25 nuevas hectáreas que antes no estaban». El motivo es que el riego por manta planteaba grandes dificultades debido a la orografía del terreno. «El agua de las acequias no podía sortear los desniveles pero, ahora, al estar entubada y regarse a presión, puede pasar de un desnivel más bajo a uno más alto sin problema», destacó Adolfo Canedo.

Desde 2016

Si bien fue en el año 2015 cuando los regantes del Canal Alto comenzaron a implantar el nuevo sistema de riego a presión, está fue una acción testimonial y casi de prueba. Han sido los años 2016 y el 2017 en curso los más prolíficos en este sentidos. «Casi todas las hectáreas se han incorporado en este período de tiempo», explicó Canedo, asegurando que, si bien la implantación del nuevo método de riego a presión está repartida por todo el territorio que riega el Canal Alto; es la zona de los ayuntamientos de Cacabelos, Arganza y Camponaraya donde más se han dado el cambio.

Un ahorro paulatino

Antes de emprender las obras de modernización, el Canal Alto venía consumiendo una media de agua de entre los 35 y los 35,7 hectómetros cúbicos anuales. En 2015, el consumo ya bajó a las 28 hectómetros cúbicos; el año pasado, el gasto de agua fue de 24,26 hectómetros y el cálculo que maneja la Comunidad de Regantes a falta de cerrar 2017 es que «este año estaremos en el entorno de los 20 hectómetros cúbicos o, incluso, por debajo, lo que supone un ahorro cercano al 50%», dijo Adolfo Canedo.

«Con estos datos, aunque haya emergencia por sequía, el Canal Alto podrá dar servicio a sus usuarios, mientras que otros colectivos lo tendrán muy difícil», consideró el presidente de los comuneros.