Canedo declara por un presunto delito urbanístico

Ni antes ni después de su declaración ante el titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 7 de Ponferrada Canedo ha querido atender a los periodistas y ha argumentado que él no había sido quien había convocado a los medios de comunicación. Aunque ha agradecido la "preocupación" de la prensa, el exalcalde ha decidido no dar explicaciones de lo que había declarado ante el juez.

El caso por el que se le investiga tiene que ver con la construcción supuestamente irregular de un aparcamiento en una parcela de su propiedad que estaba catalogada como suelo no urbanizable de Especial Protección Agrícolas. El aparcamiento estaba proyectado en una zona muy próxima a la residencia de ancianos que también es propiedad del exalcalde.

La Junta de gobierno denegó en 2004 la licencia, pero Canedo siguió igualmente con el proyecto y el aparcamiento se construyó. En 2015, una vez que Canedo perdió la Alcaldía, que ostentó desde 2011, presentó una declaración responsable para derribar esa obra y se le concedió para ello un plazo de seis meses. Pasado ese tiempo, la Guardia Civil, por orden del juzgado, inspeccionó la zona y no apreció que se hubiese repuesto a su estado original por lo que se inició el proceso judicial promovido por el actual equipo de gobierno. Las penas por este caso podrían alcanzar los cuatro años de prisión.

Canedo está a la espera de la sentencia de la Audiencia Provincial por otro delito de falsificación documental y tentativa de estafa procesal, por los que la Fiscalía le pide 5 años de cárcel.