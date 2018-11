Carballo considera «una burla» el cobertizo colocado en un colegio

dl | Ponferrada

El PRB emitió ayer una nota de prensa en la que, a petición de los padres de alumnos, exige que se construya un porche o cobertizo en condiciones en el colegio público de la Placa, porque «considera una burla la colocación de pequeño plástico, que no soluciona nada». Tarsicio Carballo Gallardo, portavoz del PRB en el Ayuntamiento de Ponferrada expone que los padres de alumnos del colegió público de la Placa solicitaron un porche o cobertizo, para que los niños no se mojen cuando salen al recreo, y que, según le comunicaron, les aseguraron que se lo iban a construir. Pereo, según Carballo, «el otro día, cuando llevaron los niños al colegio, se encontraron con que dicho porche consistió en colocar encima de cada una de las dos puertas de entrada un plástico de un metro de ancho por dos de largo, algo ridículo que, como nos comentaba una madre, solo se pueden reguardar dos niños, y mal». Carballo considera también es muy necesario colocar canalones en la casa del conserje, y que también lo han solicito varias veces, pero aún no se han colocado.