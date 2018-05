Carucedo dejará aparcar gratis en sus parkings de Las Médulas este verano

Estimado señor Fidalgo, Como autor de este artículo, me preocupa que no contraste la información que publica. El pasado martes, 1 de mayo, no pude aparcar en el aparcamiento de Médulas y los de Protección Civil me dijeron que me diera la vuelta que "probara más tarde a ver si hay". Como, numerosos coches tuvieron que volverse con un enfado considerable. De hecho, yo marché a Ponferrada a comer ante la mala organización que los alcaldes están organizando. Por favor, no engañe a la gente con artículos fraudulentos y sin contrastar.