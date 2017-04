Las Casas del Hombre están fuera de los fondos mineros, advierte la Junta

Lo mal hecho, mal sale y, por tanto estas casas del Hombre se quisieron hacer en edificios nuevos, sin restaurar ningún infraestructura, en Arlanza había una mina que se podía restaurar y se dejo desguazar para chatarra, lo mismo que la casa del Vino, en el ayuntamiento de Bembibre hubo grandes lagares en varios pueblos y que podrían ser restaurados, con vigas fabulosas, que fueron desguazados o abandonados por sus propietarios y, nadie se preocupo por restaurarlos y ponerlos en servicio, para el recuerdo, la casa el Bosque no hay mejor museo que la conservación de los bosque y poder pasear por ellos, pero eso no da dinero y se opto como en las otras dos, en hacer edificios nuevos, que siempre se quedaría algo, aunque no el recuerdo, las otras dos casas efectivamente en el ayuntamiento, en todos los pueblos se vivió de la agricultura y la ganadería, pero en ninguno de ellos hubo, ni un gran corral, ni un gran granero. Hoy nuestro alcalde sigue peleando por conseguir financiación para terminar el engendro, pero los años de las vacas gorda se ha terminado y los jefes, el dinero que hay lo reparten a cuenta gotas y, con gotas, no se puede terminar, lo que nunca se tenía que haber empezado .