Un centenar de agricultores exige en la calle medidas contra los conejos

maría carro | ponferrada

No están dispuestos a aceptar que la única solución a la plaga de conejos que está devastando plantaciones de frutales y viñedos en el Bierzo sea esperar a que el trabajo de los cazadores haga efecto o alguna enfermedad propia de la especie, como la mixomatosis o la enfermedad vírico hemorrágica, contribuyan a controlar la superpoblación existente. Por eso, ante la «inacción» de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, agricultores y ganaderos se concentraron ayer frente a la delegación de la Administración autonómica en Ponferrada convocados por Asaja. Fueron más de un centenar, algunos ataviados con máscaras de conejo para dar más empaque a su reivindicación.

«Un acto de protesta es el último recurso que queda cuando no se atienden las peticiones del sector. La administración no está poniendo medidas para que la plaga de conejos no se coman nuestros cultivos, no arruinen nuestros frutales y nuestro viñedo. Ante la nula voluntad de hacer una declaración que plaga, que es lo que procede en este momento, hemos convocado a agricultores y ganaderos a este acto de protesta que no tiene porqué ser el último», aseguró el secretario general de Asaja León, José Antonio Turrado.

El sindicato sigue negando la versión de Agricultura cuando asegura que no tiene competencia para declarar el estado de plaga. ya que el conejo es una especie cinegética regulada por la Ley de Caza. «La declaración de plaga está contemplada en la Ley Agraria. Los que legislaron e hicieron esa ley no hace tantos años y los que estuvimos para que se hiciera teníamos previstas situaciones como estas; lo que ocurre es que hacer una declaración de plaga tiene un coste político y suena mal», dijo Turrado, insistiendo que en Asaja tiene claro que «si no se declara la plaga es porque supone aceptar que algo se ha hecho mal y porque estamos reclamando que se indemnice a los perjudicados y con esa declaración habría más posibilidades de cobrar las ayudas».

«No hay ningún impedimento legal para declara plaga. Lo que no hay es voluntad política», sentenció el secretario general de Asaja León, que lamentó que con este, como con otros problemas que afectan al campo berciano, «agricultores y ganaderos están olvidados, a pesar las múltiples visitas que hacen la consejera y su equipo sin traer nada concreto y sin ejecutar proyectos ni dejar dinero». Además, dado que la situación del Bierzo es «excepcional», Asaja pide que «si en algún momento hay voluntad de atajar el problema», se empiece por el Bierzo antes que por otras zonas de Castilla y León, ya que aquí algunos daños causados por el conejo son irreversibles.

De momento no hay medidas sobre el terreno pero sí diálogo, concretamente con el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, con quien hoy mismo volverán a reunirse. Eso sí, Turrado reconoce que ya empiezan a cansarse de tanta palabras y tan pocos hechos. «Nos da la impresión de que la única finalidad que tiene esa interlocución es entretenernos y evitar que manifestaciones como esta se hagan en el Bierzo y en otros puntos de Castilla y León», afirmó. Por otra parte, Asaja pide a los alcaldes que revisen sus ordenanzas y que tomen medidas contra el abandono de fincas.

«La Administración está esperanzada en que los conejos desaparezcan por sí solos. Es verdad que conforme vaya habiendo más hierba se pueden minimizar los efectos en las plantaciones, pero no se puede fiar todo a eso, hay que actuar», defendió el sindicalista.