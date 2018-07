Cerveza, música y ‘food trucks’

m. c. | ponferrada

Alrededor de un centenar de tipos de cervezas artesanas diferentes, cerveceros llegados desde distintos puntos de España y alguno francés, música en directo, juegos populares, talleres infantiles y ‘food trucks’. Todo esto y mucho más es el Bier-zo Fest, la primera Feria de la Cerveza Artesana de Ponferrada, que se celebrará desde mañana y hasta el domingo en el parque del Plantío.

Organizada por la Asociación de Cerveceros Artesanos y la fábrica de cerveza Belecker de Ponferrada, con la colaboración del Ayuntamiento, la feria llegar para quedarse después de haber tenido que ser suspendida, a finales de junio, por culpa del mal tiempo. Tanto la entrada a la feria como las actividades son totalmente gratuitas, incluidos los conciertos en directo a cargo de: Mr. Fishman Aka Dr. Think, Turbo Rodeo, All You Need is Rock, Ciclones de Becerril, Interés Variable, y Nipati Nipami.

Las cerveceras artesanas que participan en la primera feria de Ponferrada son: Áncora (Orense), La Sagra (Toledo), Belecker (Ponferrada), A Cova da Serpe (Lugo), Cervezas Silvestres (Pontevedra), Nasa (Pontevedra), Castreña (León), Doménicus (Lugo), Alealé (Uxes y Ponferrada), Biere des Vignes (Francia), Trechura (Astorga), Brew Indie (León) y Casuar (Segovia).

La inauguración de Bier-zo Fest será mañana a las 18.00 horas y durante el fin de semana la feria estará abierta de manera ininterrumpiada desde el mediodía y hasta la medianoche.