La CH intensifica los controles para legalizar las captaciones ilegales

M. Félix | Ponferrada

La Confederación Hidrográfica Miño Sil ha intensificado los controles y la vigilancia para que todas las juntas vecinales, los ayuntamientos y también los particulares tengan todo en regla si captan agua de alguna de las conducciones fluviales, arroyos, ríos, canales o pantanos. La ley no permite ofrecer datos sobre las sanciones que este organismo de aguas ha aplicado ya en la zona del Bierzo a los que incumplen con las captaciones, pero sí confirman que, como han hecho en otras partes de Galicia, apremian a los alcaldes para que todo se ponga al día y se termine con las traídas irregulares que llevan décadas funcionando y no están declaradas. Son captaciones que fueron hace muchos años pagadas y realizadas por grupos vecinales, incluso asociaciones o comuneros, y que de aquella estaban permitidas y no tributaban.

Ahora, aunque unan gran mayoría se ha regularizado, desde la Miño-Sil dicen ser conscientes de que aún existe alguna que incumple. Eso sí, no cuentan con un registro de captaciones ilegales, porque eso sería poco menos que admitir la ilegalidad de manera manifiesta.

La nueva Ley de Aguas expresa que son los ayuntamientos los que tienen que ser vigilantes y cumplidores con la puesta al día de las traídas de agua ilegales. De no hacerlo, esa misma ley les aplica una multa que puede variar de los 30.000 a los 600.00 euros. De hecho, algún alcalde berciano consultado no ocultaba su malestar con las sanciones con las que han sido castigados por tocar algún cauce fluvial.

El abastecimiento de agua que se busca regularizar al completo son captaciones que fueron aprobadas por la propia Administración en la década de los setenta, cuando el abastecimiento a los pueblos era poco menos que pagado por los propios vecinos y no había recibo municipal.

La ley de ahora dice que no puede existir dos captaciones en un mismo territorio a servir y por eso insta a los alcaldes.