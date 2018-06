La Ciudad del Dólar recupera la memoria

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Y en algunos hosteleros tampoco ha desaparecido a la hora de cobrar...1.70 por un triste botellin de 25 cl en cierta zona de Ponferrada me resulta de una caradura absoluta...Cuando en Madrid en plena Plaza Mayor no excede del 1.50...Asi están los bares de Ponferrada... Vacíos... Pues algunos hosteleros tienen lo que se merecen... Aunque muchos ya hicieron dinero años atrás y no precisamente vendiendo vinos ni cañitas....